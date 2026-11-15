ТЦК не имеет права принудительно доставлять мужчину с блокпоста в военкомат из-за пустого поля ВЛК в «Резерв+» - юрист объяснил, как действовать на проверке.

Правила мобилизации и проверки документов в ТЦК на блокпостах снова разъяснили юристы. Пустая графа о военно-врачебной комиссии (ВЛК) в приложении «Резерв+» не является нарушением, поэтому принудительно доставлять мужчину в военкомат только из-за отсутствия этих данных незаконно.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE. По его словам, зарегистрированным мужчинам не нужно самостоятельно обращаться в ТЦК из-за того, что поле ВЛК в приложении пустое.

Пустая графа о ВЛК - что это значит на проверке

Если у военнообязанного есть сгенерированный электронный документ с QR-кодом, где четко указан статус бронирования, этого достаточно для любых проверок. Согласно постановлению правительства №559, электронный и бумажный документы имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение показывает медицинские данные только тогда, когда они фактически есть в базе «Оберіг». Поэтому отсутствие записи не аннулирует электронный документ. Именно поэтому патрульные или представители ТЦК не имеют права принудительно доставлять человека в военкомат только из-за пустой графы ВЛК.

Как действовать на блокпосту: советы юриста

Юрист советует на блокпостах действовать так:

показывать только паспорт и актуальный QR-код из «Резерв+»;

не доставать старые бумажные приписные или повестки, особенно если там стоят старые штампы вроде «ограниченно годен»;

в случае угроз задержания требовать назвать конкретное правонарушение и официальное основание, например игнорирование уже врученной повестки или официальное нахождение в розыске.

Когда медкомиссия становится обязательной для забронированных

Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не требует от забронированных идти в ТЦК только ради того, чтобы заполнить пустое поле в телефоне. Прохождение медосмотра происходит исключительно на основании официального направления от военкомата.

Но есть важный нюанс для мужчин, которые ранее официально имели статус «ограниченно годных». Даже при наличии брони государство оставило для этой категории исключение. По постановлению Кабмина №560, если военкомат найдет в бумажном деле старую запись об ограниченной годности, вам могут законно вручить направление на повторную ВЛК.

Закон №3621-IX давал таким гражданам время на самостоятельное прохождение комиссии до 5 июня 2025 года. Однако сама отметка в «Резерв+» не заменяет бумажного направления и не устанавливает новых сроков для добровольного визита.

Что делать, если вручили направление на ВЛК

Если у человека с бронированием появилось законное направление на медосмотр, игнорировать его нельзя: даже бронь не освобождает от осмотра врачей. Но действует другой защитный механизм.

По статье 23 профильного закона, официально забронированного работника запрещено мобилизовывать в период действия его отсрочки. То есть даже если новая комиссия признает мужчину полностью годным, мобилизация ему не грозит, пока отсрочка остается в силе.

Стоит знать еще два момента. Во время военного положения справка ВЛК о годности к службе действительна ровно один год. А по направлению на повторный осмотр уже не обязательно идти в военкомат - его можно самостоятельно оформить в телефоне через «Резерв+», хотя при необходимости документ, как и раньше, могут выдать лично.

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