У 2026 році ФОП найчастіше штрафують за запізнення з декларацією, прострочену сплату податку та несплату ЄСВ. Найдорожчі санкції - за продаж без чека та неоформлених працівників.

Штрафи і донарахування для ФОП у 2026 році найчастіше застосовують за запізнення з декларацією, прострочену сплату податку і несплату ЄСВ. Найдорожче коштують продаж без чека та неоформлені працівники.

Пільги воєнного стану у 2026 році вже не скасовують санкції автоматично. Вони діють лише тоді, коли платник довів неможливість виконати обов'язок або сам виправив помилку за воєнний період.

Податкові штрафи ДПС накладає через податкове повідомлення-рішення, а пеню нараховує щодня, доки борг не погашено. Сплата штрафу не звільняє від обов'язку подати звіт і сплатити сам податок.

Скільки коштує запізнення зі звітом

За неподану або запізнілу декларацію єдиного податку передбачено 340 гривень. Повторне порушення протягом року коштує вже 1 020 гривень. Порушенням вважається навіть один день запізнення.

ФОП-роботодавець за неподання податкового розрахунку за працівників платить 1 020 гривень, а за повторне протягом року - 2 040 гривень.

Якщо ФОП сам знайшов помилку, через яку недоплатив податок, виправити її можна двома способами. Через уточнюючу декларацію - зі штрафом 3% недоплати. Або показати недоплату в наступній декларації - тоді штраф 5%. Помилку, через яку податок не занижено, виправляють без штрафу.

Штрафи за борги та затримку сплати

Затримка сплати податку до 30 календарних днів коштує 5% погашеної суми боргу. Понад 30 днів - уже 10%. Якщо податкова доведе умисел, штраф зростає до 25%, а за повторне умисне порушення чи прострочення понад 90 днів - до 50%.

Окремо нараховується пеня: 100% облікової ставки НБУ, якщо ФОП сам задекларував податок, але не сплатив, і 120% для сум, донарахованих перевіркою. Облікова ставка НБУ з 18 вересня 2026 року становить 16%. На борг 10 000 гривень за 30 днів набігає близько 131,5 гривні пені.

За несплату ЄСВ штраф становить 20% недоїмки, а пеня - 0,1% за кожен день прострочення. Мінімальний ЄСВ у 2026 році - 1 902,34 гривні на місяць. Пільга зі списання пені діяла лише для порушень до 31 липня 2023 року.

Найдорожче: каси і працівники

Продаж без фіскального чека коштує 100% вартості товару за перше порушення і 150% за кожне наступне. Дві покупки по 2 000 гривень без чеків обійдуться у 5 000 гривень штрафу.

За неоформленого працівника - 10 мінімальних зарплат, тобто 86 470 гривень за кожного, а за повторне порушення вже 30 МЗП - 259 410 гривень. За зарплату нижче мінімальних гарантій штраф 2 МЗП (17 294 гривні), за затримку зарплати понад місяць - 3 МЗП (25 941 гривня).

За відмову приймати оплату карткою ФОП 2-3 груп загрожує адміністративний штраф від 1 700 до 3 400 гривень, а за повторне протягом року - від 8 500 до 17 000 гривень.

Як уникнути або зменшити штраф

Найпростіше платити вчасно. ФОП 1-2 груп сплачують єдиний податок авансом до 20 числа поточного місяця, тому допомагає автоплатіж у банку або сплата за квартал наперед.

Якщо помилку знайшли самі до перевірки - виправляйте через уточнюючу декларацію, це коштує лише 3% замість можливих 25-50%. Перед першим продажем зареєструйте касу: безкоштовний "ПРРО ДПС" реєструють за формою 1-ПРРО.

Розміри санкцій Держпраці у 2026 році прив'язані до мінімальної зарплати 8 647 гривень. Про такі правила нагадують фінансові оглядачі Concord Fintech, узагальнюючи норми Податкового кодексу.

Раніше Politeka повідомляла, ФОП може сплачувати податки з особистої картки: що важливо знати про призначення платежу.

Також Politeka повідомляла, штрафи за шини взимку в Україні: за що реально карають водіїв.