У Міністерстві внутрішніх справ знову закликали Верховну Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості. Відомство заявляє, що нинішні суми надто малі й не стримують водіїв.

Штрафи для водіїв в Україні можуть суттєво зрости: у МВС закликали Верховну Раду повернутися до питання підвищення покарання за перевищення швидкості. Як повідомляє РБК-Україна, у відомстві назвали нинішній штраф неефективним, бо він дорівнює вартості двох-трьох чашок кави.

Йдеться про законопроєкт №15348, який Верховна Рада провалила ще у вересні. Тоді документу забракло буквально одного голосу: за нього віддали 225 голосів за необхідних 226.

Які штрафи пропонує законопроєкт

Документ передбачає значно жорсткіше покарання залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. Ось повний перелік сум за проєктом:

понад 20 км/год - 680 гривень;

понад 40 км/год - 2040 гривень;

понад 60 км/год - 2720 гривень;

понад 80 км/год - 3400 гривень;

п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень.

Для порівняння, зараз за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а за перевищення більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень.

Чому у МВС наполягають на підвищенні

У відомстві наголошують, що саме перевищення швидкості залишається головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими. Лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних аварій у Києві, на Одещині та Миколаївщині.

Причому в більшості цих випадків водії незадовго до трагедії вже неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Що це означає для водіїв

Поки що законопроєкт не ухвалений, тому всі штрафи лишаються на чинному рівні. Однак у МВС не приховують, що знову проситимуть народних депутатів повернутися до голосування.

Водіям варто зважати на те, що тема безпеки на дорогах набирає дедалі більше підтримки, тож питання підвищення штрафів може бути винесене на новий розгляд уже найближчим часом.

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