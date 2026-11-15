Штрафы для водителей в Украине могут существенно вырасти: в МВД призвали Верховную Раду вернуться к вопросу повышения наказания за превышение скорости. Как сообщает РБК-Украина, в ведомстве назвали нынешний штраф неэффективным, ведь он равен стоимости двух-трех чашек кофе.
Речь идет о законопроекте №15348, который Верховная Рада провалила еще в сентябре. Тогда документу не хватило буквально одного голоса: за него отдали 225 голосов при необходимых 226.
Какие штрафы предлагает законопроект
Документ предусматривает значительно более жесткое наказание в зависимости от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость. Вот полный перечень сумм по проекту:
- более 20 км/ч - 680 гривен;
- более 40 км/ч - 2040 гривен;
- более 60 км/ч - 2720 гривен;
- более 80 км/ч - 3400 гривен;
- пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.
Для сравнения, сейчас за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч - 1700 гривен.
Почему в МВД настаивают на повышении
В ведомстве подчеркивают, что именно превышение скорости остается главной причиной ДТП с погибшими и пострадавшими. Только за последние месяцы произошло несколько резонансных смертельных аварий в Киеве, на Одесщине и Николаевщине.
Причем в большинстве этих случаев водители незадолго до трагедии уже неоднократно привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Что это значит для водителей
Пока законопроект не принят, поэтому все штрафы остаются на действующем уровне. Однако в МВД не скрывают, что снова будут просить народных депутатов вернуться к голосованию.
Водителям стоит учитывать, что тема безопасности на дорогах набирает все больше поддержки, поэтому вопрос повышения штрафов может быть вынесен на новое рассмотрение уже в ближайшее время.
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