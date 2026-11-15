Суд обязал освободить мобилизованного, который пришел в ТЦК оформить отсрочку, а вместо этого получил повестку на отправку и оказался в армии.

Отсрочку от мобилизации ТЦК не может отменить без аргументов - это в очередной раз подтвердил суд, который обязал освободить мужчину. Он пришел оформлять отсрочку, а вместо этого оказался в армии.

Историю описала Судебно-юридическая газета. Мужчина подал заявление на отсрочку, поскольку постоянно ухаживает за отцом с инвалидностью II группы. Такое основание прямо предусмотрено законом и дает право не идти в армию.

Однако вместо письменного решения об отсрочке в ТЦК ему вручили повестку на отправку. Заявление по сути так и не рассмотрели, а мужчину отправили в воинскую часть.

Почему такая мобилизация незаконна

Уход за отцом с инвалидностью I или II группы - одно из оснований для отсрочки, закрепленных в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. ТЦК обязан рассмотреть заявление и вынести решение: предоставить отсрочку или мотивированно отказать.

Если заявление проигнорировали, а человека отправили в часть, это нарушение процедуры. Суд в таком случае может признать мобилизацию незаконной и обязать освободить военнообязанного, что и произошло в этом деле.

Что делать, если вас мобилизовали вопреки праву на отсрочку

Зафиксируйте сам факт подачи заявления. Подавайте его письменно, с отметкой о регистрации, или отправляйте заказным письмом. К заявлению приложите справку МСЭК об инвалидности отца и документы, подтверждающие, что уход осуществляете именно вы.

Если, несмотря на это, вас уже отправили в воинскую часть, обращайтесь в административный суд с иском о признании действий ТЦК противоправными. Именно решение суда стало основанием для исключения мужчины из списков части в описанном деле.

Дополнительно можно обратиться на горячую линию Минобороны. Но главный инструмент защиты здесь именно суд, поскольку только он может обязать ТЦК выполнить требования закона.

Ранее Politeka сообщала, когда отсрочка от мобилизации продлевается автоматически.

Также Politeka сообщала, почему отсрочка может не продлиться автоматически и кому идти в ЦНАП.