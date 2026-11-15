Продукты с пометкой «Из ЕС» на полках нередко оказываются низкокачественной подделкой, и украинцам советуют не доверять такой маркировке вслепую.

Важные изменения в магазинах с импортными продуктами затронули всех покупателей - украинцам советуют перестать слепо доверять надписи «Из ЕС» на упаковке. Согласно закону Украины № 2639-VIII «Об информации для потребителей о пищевых продуктах», принятому 6 декабря 2018 года, каждый товар обязан иметь этикетку на украинском языке, поэтому ее отсутствие - первый сигнал, что перед вами фальсификат.

Многие украинцы считают европейскую маркировку знаком качества. Однако на практике часть продуктов, которые продают под видом «европейских», на самом деле не имеют никакого отношения к стандартам ЕС.

Чаще всего производитель или посредник просто клеит «модную» маркировку, чтобы продать товар дороже. В результате покупатель платит больше за «качество», которого может и не быть.

Почему фальсификат опасен

Подделка - это не только потерянные деньги. Такой продукт может иметь сомнительный состав, нарушенные условия хранения или вообще неизвестное происхождение. Все это напрямую влияет на безопасность еды.

Как проверить продукт перед покупкой

В Госпродпотребслужбе напоминают, что требования к маркировке пищевых продуктов четко прописаны законодательством. Чтобы не наткнуться на фальсификат, стоит соблюдать несколько простых правил.

Что обязательно должно быть на этикетке

полное название производителя и импортера на украинском языке;

реальный состав продукта, а не только рекламные обещания;

дата производства, срок годности и номер партии;

условия хранения и предупреждения об аллергенах.

Отсутствие украинской маркировки, размытая или переклеенная этикетка - первый признак того, что товар лучше вернуть на полку.

Что еще должно насторожить

Слишком низкая цена по сравнению с аналогами, непроверенный продавец и неправдоподобно выгодные «акции» часто сопровождают фальсификат. Покупать продукты безопаснее в проверенных сетях и на официальных площадках.

Если есть сомнения по поводу товара - лучше отложить покупку. Здоровье стоит дороже «выгодной» цены.

Ранее Politeka сообщала, как экономить на продуктах в Украине.

Также Politeka сообщала, как выбрать качественную арахисовую пасту.