Продукти з позначкою «Із ЄС» на полицях нерідко виявляються низькоякісною підробкою, і українцям радять не довіряти такому маркуванню наосліп.

Важливі зміни в магазинах з імпортними продуктами зачепили всіх покупців - українцям радять перестати сліпо довіряти напису «Із ЄС» на упаковці. За законом України № 2639-VIII «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», ухваленим 6 грудня 2018 року, кожен товар мусить мати етикетку українською, тож її відсутність - перший сигнал, що перед вами фальсифікат.

Багато українців вважають європейське маркування знаком якості. Однак на практиці частина продуктів, які продають під виглядом «європейських», насправді не мають жодного стосунку до стандартів ЄС.

Найчастіше виробник або посередник просто клеїть «модне» маркування, щоб продати товар дорожче. У результаті покупець платить більше за «якість», якої може й не бути.

Чому фальсифікат небезпечний

Підробка - це не лише втрачені гроші. Такий продукт може мати сумнівний склад, порушені умови зберігання або взагалі невідоме походження. Усе це безпосередньо впливає на безпеку їжі.

Як перевірити продукт перед покупкою

У Держпродспоживслужбі нагадують, що вимоги до маркування харчових продуктів чітко прописані законодавством. Щоб не натрапити на фальсифікат, варто дотримуватися кількох простих правил.

Що обов'язково має бути на етикетці

повна назва виробника та імпортера українською мовою;

реальний склад продукту, а не лише рекламні обіцянки;

дата виробництва, термін придатності та номер партії;

умови зберігання і попередження про алергени.

Відсутність українського маркування, розмита або переклеєна етикетка - перша ознака того, що товар краще повернути на полицю.

Що ще має насторожити

Занадто низька ціна порівняно з аналогами, неперевірений продавець і неправдоподібно вигідні «акції» часто супроводжують фальсифікат. Купувати продукти безпечніше в перевірених мережах та на офіційних майданчиках.

Якщо є сумнів щодо товару - краще відкласти покупку. Здоров'я коштує дорожче за «вигідну» ціну.

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