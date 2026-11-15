С 1 марта 2026 года в Украине действуют гарантированные минимумы пенсии по инвалидности вследствие войны: 18 885 грн для I группы, 15 494 грн для II и 10 625 грн для III группы. Рассказываем, кто имеет статус и как оформить выплату после ЕКОПФО.

Пенсионные выплаты от Пенсионного фонда рассчитывают по разным законам, и пенсия по инвалидности вследствие войны - одна из самых высоких. С 1 марта 2026 года гарантированные минимумы составляют от 10 625 до 18 885 гривен в месяц в зависимости от группы инвалидности.

Как сообщает Concord Fintech, группу и ее причину теперь устанавливает не МСЭК, а экспертная команда по оценке повседневного функционирования человека (ЕКОПФО). Именно от решения этой команды зависит, по какому закону назначат пенсию и сколько человек будет получать ежемесячно.

Что изменилось с переходом от МСЭК к ЕКОПФО

С 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии ликвидировали, а инвалидность устанавливают экспертные команды по порядку, утвержденному постановлением Кабмина № 1338 от 15.11.2024. Команда оценивает не только диагноз, но и то, может ли человек самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, общаться и работать. Оценка может быть очной, заочной или дистанционной.

Направление на оценку выдает семейный или лечащий врач, а для военнослужащих также глава военно-врачебной комиссии. После регистрации администратор имеет 5 дней на обработку документов, далее экспертная команда в течение 30 календарных дней проверяет основания для установления группы. Если нужно дополнительное обследование, его назначают только один раз, и оно должно завершиться в течение 60 дней.

Кто имеет статус лица с инвалидностью вследствие войны

Пенсия именно «вследствие войны» возможна только тогда, когда в решении экспертной команды указана соответствующая причина инвалидности. Статус определяет статья 7 Закона № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». К этой категории относятся военнослужащие, полицейские, спасатели, бойцы добровольческих формирований и территориальной обороны, которые получили ранение, контузию, увечье или заболевание при защите Родины.

Для военных ключевой документ - постановление ВВК о причинной связи ранения или болезни с защитой Родины. Именно его формулировка определяет, будет ли пенсия как для инвалидности вследствие войны или как для инвалидности, связанной с прохождением службы. Гражданские, раненые вследствие агрессии, получают статус после решения Межведомственной комиссии при Минветеранов.

Сколько платят по группам

Гарантированные минимумы устанавливает постановление Кабмина № 656 от 28.07.2010 в редакции постановления № 236 от 25.02.2026. Если пенсия вместе со всеми надбавками меньше, государство ежемесячно доплачивает разницу. Размеры с 1 марта 2026 года такие:

I группа - 18 885 грн (до марта было 16 847 грн);

II группа - 15 494 грн (было 13 822 грн);

III группа - 10 625 грн (было 9 478 грн).

Кроме того, пенсию военнослужащего могут считать от денежного обеспечения по последней должности: 100% для I группы, 80% для II и 60% для III группы, если инвалидность наступила вследствие войны. Если причина связана только со службой, проценты ниже: 70%, 60% и 40%. Поверх основного размера начисляют повышение 50%, 40% или 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 1 297,50 грн, 1 038 грн и 778,50 грн соответственно.

Как оформить пенсию после решения ЕКОПФО

Пенсию по инвалидности назначают со дня установления инвалидности, если человек обратился в течение трех месяцев. Если позже - только со дня подачи заявления. Порядок действий такой:

Получите постановление ВВК о причинной связи (для военных) или решение Межведомственной комиссии (для гражданских). Возьмите у врача электронное направление на оценку. Пройдите оценку и получите выписку с решением о группе и причине инвалидности. Оформите удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны. Подайте заявление на пенсию и выберите закон, по которому ее назначить. Проверьте расчет в личном кабинете ПФУ после решения.

Военнослужащие подают документы через воинскую часть или ТЦК и СП, которые передают пакет в Пенсионный фонд. Гражданские обращаются самостоятельно через вебпортал ПФУ, Дию, сервисный центр или ЦНАП. Базовый пакет: заявление, паспорт, РНОКПП, выписка из решения экспертной команды и реквизиты счета. Военным добавляют справку о денежном обеспечении, постановление ВВК и документы о службе. Фонд принимает решение в течение 10 дней, а на дооформление документов дают три месяца.

Дополнительные выплаты и льготы

Помимо ежемесячной пенсии, эта категория имеет право на разовые выплаты. Военным выплачивают единовременную помощь: 400, 300 и 250 прожиточных минимумов для трудоспособных за I, II и III группу. При минимуме 3 328 грн на 2026 год это 1 331 200 грн, 998 400 грн и 832 000 грн. Если инвалидность связана только со службой, действуют коэффициенты 120, 90 и 70.

Бывшую выплату «до 5 мая» теперь осуществляют ко Дню Независимости. В 2026 году лица с инвалидностью вследствие войны получили 3 100 грн (I группа), 2 900 грн (II группа) и 2 700 грн (III группа). Пенсионерам деньги поступили автоматически в августе, заявления от других принимали до 1 августа, по уважительным причинам до 1 октября 2026 года.

Среди льгот по статье 13 Закона № 3551-XII: скидка 100% платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм, бесплатные лекарства по рецепту, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, первоочередное обеспечение жильем. Подробнее порядок оформления описан на сайте Пенсионного фонда.

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