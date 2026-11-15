З 16 листопада приховані патрульні авто з радарами вирушають на дороги двох нових областей. Швидкість фіксуватимуть без зупинки водія, тож порушення оформлятимуть автоматично.

Штрафи для водіїв у патрульній поліції продовжують посилювати - з 16 листопада 2026 року приховані авто-"фантоми" з радарами почнуть патрулювати дороги Львівської та Одеської областей. Раніше такі машини працювали лише в Києві та Київській області.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, у першу чергу екіпажі працюватимуть на ділянках із найбільшою кількістю ДТП, а зовні такі авто нічим не відрізняються від звичайних цивільних машин.

Як працюють авто-"фантоми"

Головна особливість "фантомів" - система автоматичної фіксації швидкості. Вона здатна вимірювати швидкість як під час руху, так і стоячи на місці. Порушення фіксується без зупинки автомобіля.

Система контролює швидкість транспорту в обох напрямках - і попутному, і зустрічному. Тобто водію, який летить назустріч умовному цивільному авто, вже не вдасться сховатися.

Окрім швидкості, екіпажі "фантомів" реагують і на інші небезпечні порушення правил дорожнього руху: проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу. В таких випадках поліцейські можуть зупинити водія і притягнути його до адміністративної відповідальності.

Скільки порушень уже зафіксували

За понад два місяці роботи екіпажі "фантомів" зафіксували 112 тисяч порушень швидкісного режиму. Це дані, які наводило Міністерство внутрішніх справ. Географію патрулювання планують і надалі розширювати, тож кількість таких машин зростатиме.

У відомстві наголошують: "фантоми" - це превентивна міра. Вони працюють там, де водії не очікують побачити поліцію, і мають створювати відчуття присутності патруля навіть на тих ділянках, де раніше можна було безкарно тиснути на газ.

Що це означає для водіїв

Олексій Білошицький пояснював: система має бути справедливою, а відповідальність водія - відповідати рівню загрози, яку він створює для інших учасників руху. Тобто розрахунок робиться на те, що усвідомлення прихованого контролю змусить їздити обережніше.

Варто пам'ятати і про законопроєкт, який передбачає запровадження штрафних балів. За кожне порушення водій може отримувати від 1 до 5 балів залежно від тяжкості, а річний ліміт становить 15 балів. Вичерпаєш його швидко - доведеться дорожче за все платити.

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