Несподівана платіжка за повірку газового лічильника може прийти і пенсіонерам, і іншим побутовим споживачам. Проте в більшості випадків ця процедура безкоштовна - за неї платить оператор газорозподільної мережі.

Тарифи на газ в Україні цієї зими лишаються стабільними, однак окремий рахунок може прийти з несподіваного боку - за повірку газового лічильника. Проте в більшості випадків за цю процедуру побутовим споживачам, зокрема пенсіонерам, платити не доведеться.

Як повідомляє ТСН з посиланням на «24 Канал», планова перевірка побутових газових лічильників є безкоштовною. Усі витрати покриває оператор газорозподільної системи (ГРМ).

Компанія власним коштом забезпечує демонтаж приладу, його транспортування, саму перевірку, а також подальше встановлення. Це правило діє для всіх побутових споживачів незалежно від віку.

Тобто окремих пільг чи знижок для пенсіонерів у цьому випадку не передбачено. Вони мають такі самі права та обов'язки, як і будь-який інший власник житла з газовим лічильником.

Коли за перевірку лічильника доведеться заплатити

Рахунок можуть виставити, якщо йдеться про позачергову повірку, проведену на вимогу самого споживача. Тоді процедура стає платною - але лише якщо фахівці під час перевірки не виявили жодних несправностей.

Додаткові витрати можливі й у разі виявлення втручання в роботу лічильника або його навмисного пошкодження. У таких ситуаціях можуть призначити спеціальну експертизу, а підтверджені порушення здатні призвести до фінансових наслідків для власника.

Як часто перевіряють газові лічильники

Періодичність повірки залежить від класу точності приладу. Лічильники класу точності 1,0 перевіряють раз на два роки, а класу 1,5 - раз на вісім років.

Водночас споживач зобов'язаний забезпечити фахівцям доступ до лічильника для проведення планових робіт. Інакше можуть виникнути проблеми зі своєчасним обліком газу.

Що робити, якщо надійшов рахунок

Якщо після перевірки все ж прийшла платіжка, не варто поспішати її оплачувати. Спершу з'ясуйте, за які саме послуги нарахували кошти та чи маєте ви їх оплачувати.

Для цього зверніться до свого оператора газорозподільної мережі або зателефонуйте йому за номером зі платіжки. Планову повірку пенсіонерам та іншим споживачам платити не потрібно, тож рахунок може бути помилковим.

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