Невеликі фермерські господарства в Україні почали масово відмовлятися від орендованих земель через збитковий сезон і різке зростання витрат. Власникам паїв це загрожує втратою орендної плати.

Оренда землі в Україні переживає непростий період - невеликі фермерські господарства почали масово відмовлятися від орендованих паїв. Через збитковий сезон і різке зростання витрат на вирощування вони розривають договори оренди, а власники землі ризикують лишитися без орендної плати.

Про це повідомляє портал «Економічні новини». За його даними, причина у двох чинниках: збитковий сезон і подорожчання всього циклу вирощування - від пального та мінеральних добрив до насіння і логістики. Найпомітніше це проявилося в центральних областях, зокрема на Полтавщині та Черкащині, де найбільше невеликих орендарів.

У грошах це виглядає так: за пай у 3 гектари власник раніше спокійно отримував 9 000-12 000 гривень орендної плати на рік, а тепер фермер може повідомити, що платити немає з чого. Коли орендар бачить, що витрати вищі за потенційний дохід, він шукає спосіб вийти з договору або просто перестає обробляти землю. Для власника паю це означає, що гроші за оренду можуть не надійти або надійти не в повному обсязі.

На що дивитися в договорі оренди

Щоб не лишитися без грошей, власнику паю варто переглянути свій договір оренди ще до того, як фермер припинить співпрацю. Головне - чітко зафіксована орендна плата: фіксована сума в гривнях чи оплата продукцією, наприклад зерном або кормами.

Окремо перевірте, чи передбачена індексація плати на сезон, адже без неї реальна вартість оренди з роками падає. Також зверніть увагу на строки виплати: коли і як саме орендар має розрахуватися.

Що робити, якщо фермер відмовляється

Якщо орендар повідомив про відмову або не сплачує, перший крок - письмова вимога про виконання договору. Далі можна шукати нового орендаря або розривати договір у суді й вимагати компенсацію за невикористання землі, якщо таку відповідальність прописано в угоді.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі», договір можна розірвати через суд, якщо одна зі сторін не виконує обов'язки - зокрема, коли орендар перестав платити орендну плату. Розірвати ж договір в односторонньому порядку без рішення суду, як правило, не можна.

Найнадійніше - не чекати, поки фермер сам відмовиться. Варто заздалегідь перевірити, чи є в договорі пункти про відповідальність за несплату і про дострокове розірвання, і за потреби внести зміни.

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