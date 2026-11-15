Небольшие фермерские хозяйства в Украине начали массово отказываться от арендованных земель из-за убыточного сезона и резкого роста затрат. Владельцам паев это грозит потерей арендной платы.

Аренда земли в Украине переживает непростой период - небольшие фермерские хозяйства начали массово отказываться от арендованных паев. Из-за убыточного сезона и резкого роста затрат на выращивание они разрывают договоры аренды, а владельцы земли рискуют остаться без арендной платы.

Об этом сообщает портал «Экономические новости». По его данным, причина в двух факторах: убыточный сезон и подорожание всего цикла выращивания - от топлива и минеральных удобрений до семян и логистики. Заметнее всего это проявилось в центральных областях, в частности на Полтавщине и Черкащине, где больше всего небольших арендаторов.

В деньгах это выглядит так: за пай в 3 гектара владелец раньше спокойно получал 9 000-12 000 гривен арендной платы в год, а теперь фермер может сообщить, что платить нечем. Когда арендатор видит, что расходы выше потенциального дохода, он ищет способ выйти из договора или просто перестает обрабатывать землю. Для владельца пая это означает, что деньги за аренду могут не поступить или поступить не в полном объеме.

На что смотреть в договоре аренды

Чтобы не остаться без денег, владельцу пая стоит пересмотреть свой договор аренды еще до того, как фермер прекратит сотрудничество. Главное - четко зафиксированная арендная плата: фиксированная сумма в гривнах или оплата продукцией, например зерном или кормами.

Отдельно проверьте, предусмотрена ли индексация платы на сезон, ведь без нее реальная стоимость аренды с годами падает. Также обратите внимание на сроки выплаты: когда и как именно арендатор должен рассчитаться.

Что делать, если фермер отказывается

Если арендатор сообщил об отказе или не платит, первый шаг - письменное требование об исполнении договора. Далее можно искать нового арендатора или расторгать договор в суде и требовать компенсацию за неиспользование земли, если такая ответственность прописана в соглашении.

Согласно статье 32 Закона Украины «Об аренде земли», договор можно расторгнуть через суд, если одна из сторон не выполняет обязательства - в частности, когда арендатор перестал платить арендную плату. Расторгнуть же договор в одностороннем порядке без решения суда, как правило, нельзя.

Надежнее всего - не ждать, пока фермер сам откажется. Стоит заранее проверить, есть ли в договоре пункты об ответственности за неуплату и о досрочном расторжении, и при необходимости внести изменения.

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