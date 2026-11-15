Когда украинцы празднуют Рождество теперь знают точно, ведь накануне главного зимнего праздника верующие проходят Рождественский пост. В народе его называют Пилиповкой. Он начинается 15 ноября по новоюлианскому календарю и длится ровно 40 дней.
Это не про суровые наказания и не про жесткие запреты ради самих запретов. Начало Пилиповки - это прежде всего забота о собственной душе, гармония и добрые дела. Человек будто получает паузу от ежедневной суеты.
Что такое Рождественский пост и зачем он нужен
Суть поста заключается в самодисциплине, умении обуздать эмоции и поставить на паузу ежедневный шум. Пищевые ограничения здесь лишь практический инструмент, который освобождает время и ресурсы для заботы о близких, доброго слова и внутреннего покоя.
Главный акцент Пилиповки - внимание к себе и к людям рядом. Именно поэтому ее связывают с гармонией и добрыми делами, а не с наказаниями.
Длительность и пищевые ограничения
По новоюлианскому календарю Рождественский пост имеет фиксированные даты. Его длительность составляет 40 дней, поэтому период постепенно ведет к Рождеству и требует терпения и последовательности. О важнейших правилах Пилиповки напоминают в материале lux.fm.
На протяжении всех 40 дней из рациона исключаются продукты животного происхождения. Верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. Основу стола составляют овощи, фрукты, крупы, грибы, орехи и бобовые.
Постное меню может быть разнообразным и полезным. Ограничение в еде не означает, что питание должно быть однообразным. Важно подходить к столу осознанно, ведь пост предусматривает не только сдержанность, но и заботу об организме.
Чего не стоит делать в этот период
Пост - это не только про еду. В этот период советуют ограничить развлечения и шум, избегать ссор и пустых разговоров. Вместо этого стоит больше времени уделять молитве, чтению и помощи ближнему.
Чем заменить продукты животного происхождения
На стол во время поста можно ставить овощные супы, каши, тушеные овощи, грибные блюда и постную выпечку. Растительный белок дают бобовые: фасоль, чечевица, нут и горох.
Ранее Politeka сообщала, когда украинцы празднуют Рождество по новоюлианскому календарю.
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