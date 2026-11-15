Тем, кто уехал за границу и прервал обучение в автошколе, не придется начинать все с нуля. Но многое зависит от того, на каком этапе остановился курс и какие документы удалось сохранить.

Водительские права в Украине выдают по-новому, однако обучение в автошколе остается обязательным этапом. Тем, кто уехал за границу и прервал курс, начинать все с нуля не придется.

В Украине законодательство не запрещает выезжать за границу гражданам, которые учатся в автошколе. Как сообщает «Судебно-юридическая газета», важнее другое: на каком этапе человек остановился и что уже успел сдать.

Обучение на водителя состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретический экзамен сдают в сервисном центре МВД, а его результат фиксируют в государственном реестре - поэтому сданная теория не сгорает даже после длительного перерыва.

Если вы успели сдать теоретический экзамен до отъезда, повторно сдавать его не нужно. Останется лишь завершить практическую подготовку и сдать практический экзамен, когда вернетесь.

Практические часы, которые человек уже отработал в автошколе, тоже не исчезают. Однако стоит обратиться в свое заведение и уточнить, есть ли ваши данные в базе и можно ли продолжить обучение с того места, где оно остановилось.

Какие документы нужно проверить после возвращения

Медицинская справка. Она имеет ограниченный срок действия, поэтому если срок вышел - придется пройти медосмотр заново.

Свидетельство об окончании теоретической подготовки, если его выдавала автошкола.

Результат теоретического экзамена в реестре сервисного центра МВД.

Что делать, если вы прервали обучение

Прежде всего свяжитесь со своей автошколой и уточните, сколько часов уже засчитано и можно ли возобновить практические занятия. Затем проверьте срок действия медицинской справки. Если с документами все в порядке, останется выбрать дату практического экзамена в сервисном центре МВД.

Единственный нюанс: если человек не сдал теорию до отъезда, у него не будет зафиксированного результата в реестре. В таком случае теоретическую часть придется пройти и сдать заново.

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