Если до первых морозов на грядке появились зеленые ростки озимого чеснока, это еще не значит, что посадки погибли. Главное - не хвататься за лопату и сделать несколько простых шагов, чтобы растения благополучно перезимовали.

Озимый чеснок обычно должен спокойно перезимовать под землей, но случается, что еще до первых морозов на грядке появляются зеленые ростки. Как рассказывает Новини.LIVE, паниковать в такой ситуации не стоит: спасти будущий урожай вполне реально. А чтобы грядка не пострадала от холода, стоит заранее знать, когда синоптики прогнозируют ночные заморозки.

Почему озимый чеснок прорастает раньше времени

Осенью чеснок должен хорошо укорениться, а зеленую часть обычно выпускает уже весной. Однако иногда растение начинает расти значительно раньше. Причин несколько.

Теплая осень. Если после посадки долго держится плюсовая температура, зубчики воспринимают это как сигнал к росту.

Если после посадки долго держится плюсовая температура, зубчики воспринимают это как сигнал к росту. Ранняя посадка. В прогретой почве чеснок успевает не только сформировать корни, но и пустить листья.

В прогретой почве чеснок успевает не только сформировать корни, но и пустить листья. Неглубокая посадка. Зубчики, расположенные близко к поверхности, сильнее страдают от перепадов температуры.

Зубчики, расположенные близко к поверхности, сильнее страдают от перепадов температуры. Избыток азота. Лишняя подкормка стимулирует активный рост зелени.

Погибнет ли чеснок, если ударят морозы

Небольшие осенние всходы еще не означают, что урожай потерян. Если ростки выросли всего на несколько сантиметров, растения обычно нормально переживают зиму. Даже если сильный мороз повредит листву, сам зубчик под землей может остаться живым и весной возобновить рост.

Опаснее ситуация, когда чеснок пророс очень рано, успел нарастить много зелени и израсходовал часть питательных запасов. Особенно если впереди сильные морозы без снега.

Как спасти чеснок до морозов

Самый простой способ защитить посадки - мульчирование. Оно помогает поддерживать стабильную температуру почвы и бережет корневую систему от резких перепадов.

Что сделать с грядкой прямо сейчас

Укройте грядку слоем чистой сухой соломы или здоровой опавшей листвы толщиной примерно 5-10 см.

Распределите мульчу равномерно, не утрамбовывая ее.

Следите, чтобы на участке не застаивалась вода.

После снегопада оставьте на грядке рыхлый снежный покров - он станет дополнительным утеплением.

В регионах с суровыми зимами слой мульчи может быть толще. При этом важно, чтобы укрытие не превращалось в мокрую плотную массу.

Чего категорически нельзя делать

Самая распространенная ошибка - обрезать зеленые ростки, надеясь остановить рост. На самом деле это не защитит чеснок от холода, а лишь лишний раз травмирует растение.

Также не нужно выкапывать или пересаживать зубчики: они уже сформировали корни, которые легко повредить. Не подкармливайте грядки азотными удобрениями перед заморозками и не накрывайте герметичной полиэтиленовой пленкой, ведь чрезмерная влажность под таким укрытием приведет к загниванию.

Что делать весной

Весной не спешите удалять растения с пожелтевшими или подмерзшими листьями. Дождитесь потепления и проверьте, появляются ли новые зеленые побеги. Часто чеснок успешно восстанавливается даже после повреждения надземной части.

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