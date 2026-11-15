Прогноз на тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і для Скорпіонів він обіцяє чимало емоційних поворотів - від чужих таємниць до підвищеної уваги оточення.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок чи вівторок, хтось із колег або партнерів може довірити вам щось особисте - і це додасть вам ваги в очах людини, яка поділилася. Приємно відчувати, що вам довіряють, але намагайтеся не перетворювати цю інформацію на привід для пліток чи маневрів на роботі. Фінансово тиждень спокійний: не час для різких рішень чи великих покупок, краще просто спостерігати за ситуацією та не поспішати з висновками, особливо в середині тижня, коли концентруватися на дрібницях і переговорах буде складно.

Стосунки

Внутрішньо тиждень складається доволі вдало, хоча ближче до середи-четверга терпіння до балачок ні про що та дрібних соціальних ритуалів може зрадити навіть найвитривалішого Скорпіона. У голові забагато думок, тож краще чесно попередити близьких, що вам потрібен час на тишу, ніж різко обривати розмову. А вже з п'ятниці ситуація зміниться кардинально: ви опинитесь у центрі уваги людей, які щиро цікавляться вами й майже захоплюються вашою компанією. Це гарний момент, щоб зблизитися з кимось або відновити тепло у стосунках, які трохи охололи.

Здоров'я та енергія

Емоційне навантаження на початку й у середині тижня може позначитися на енергії - з'явиться бажання побути на самоті, подумати, розкласти все по поличках. Дайте собі такий час без провини. А ось у вихідні, коли увага оточення зросте, є ризик захопитися спілкуванням настільки, що забудете про відпочинок. Варто свідомо лишити собі хоча б вечір суботи чи неділі для спокійного сну та відновлення, щоб новий тиждень не почати виснаженими.

Найкращі дні тижня

Понеділок і вівторок стануть днями довіри та приємних одкровень від близьких людей. П'ятниця - пік тижня: саме тоді ви відчуєте щиру увагу й симпатію оточення найяскравіше, тож плануйте на цей день важливі зустрічі чи вихід у люди. Субота теж буде теплою завдяки спілкуванню, головне - не дати собі захопитися настільки, щоб забути про власний відпочинок.