Прогноз на неделю опубликовало издание Horoscope.com, и для Скорпионов он обещает немало эмоциональных поворотов - от чужих тайн до повышенного внимания окружающих.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник или вторник, кто-то из коллег или партнёров может доверить вам что-то личное - и это добавит вам веса в глазах человека, который поделился. Приятно чувствовать доверие, но старайтесь не превращать эту информацию в повод для сплетен или манёвров на работе. Финансово неделя спокойная: не время для резких решений или крупных покупок, лучше просто наблюдать за ситуацией и не спешить с выводами, особенно в середине недели, когда концентрироваться на мелочах и переговорах будет сложно.

Отношения

Внутренне неделя складывается довольно удачно, хотя ближе к среде-четвергу терпение к пустым разговорам и мелким социальным ритуалам может подвести даже самого выносливого Скорпиона. В голове слишком много мыслей, поэтому лучше честно предупредить близких, что вам нужно время на тишину, чем резко обрывать разговор. А уже с пятницы ситуация изменится кардинально: вы окажетесь в центре внимания людей, которые искренне интересуются вами и почти восхищаются вашей компанией. Это хороший момент, чтобы сблизиться с кем-то или вернуть тепло в отношения, которые немного остыли.

Здоровье и энергия

Эмоциональная нагрузка в начале и середине недели может сказаться на энергии - появится желание побыть в одиночестве, подумать, разложить всё по полочкам. Позвольте себе такое время без чувства вины. А вот в выходные, когда внимание окружающих возрастёт, есть риск увлечься общением настолько, что забудете об отдыхе. Стоит сознательно оставить себе хотя бы вечер субботы или воскресенья для спокойного сна и восстановления, чтобы новую неделю не начать истощёнными.

Лучшие дни недели

Понедельник и вторник станут днями доверия и приятных откровений от близких людей. Пятница - пик недели: именно тогда вы почувствуете искреннее внимание и симпатию окружающих ярче всего, так что планируйте на этот день важные встречи или выход в люди. Суббота тоже будет тёплой благодаря общению, главное - не дать себе увлечься настолько, чтобы забыть о собственном отдыхе.