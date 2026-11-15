За неделю с 7 по 13 ноября западную границу Украины пересекли 455 тысяч человек - это на 12,3% меньше, чем неделей ранее. Сильнее всего сократился въезд в страну, тогда как очереди на выезд остаются незначительными.

Через границу Украины на этой неделе прошло заметно меньше людей, чем до завершения осенних школьных каникул. За период с 7 по 13 ноября западную границу пересекли 455 тысяч человек, что на 12,3% меньше, чем неделей ранее.

Сильнее всего просел именно въезд в страну. По официальной статистике Государственной пограничной службы, на выезд зафиксировали 229 тысяч пересечений, что на 6,9% меньше. А вот на въезд - 226 тысяч, и здесь падение сразу на 17,2%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные пограничников.

Транспорт и гуманитарные грузы

Уменьшилось и количество легковых авто, которые проезжали через пункты пропуска: со 128 тысяч до 122 тысяч. Зато машин с гуманитарной помощью стало больше - с 419 до 495 единиц.

Когда граница наиболее загружена

Наибольший поток на выезд из Украины пришелся на субботу - 36 тысяч человек за сутки, а на въезд - на воскресенье, когда домой вернулись 38 тысяч. Самыми спокойными были понедельник и вторник на выезд (по 30 тысяч), а на въезд - четверг с показателем 27 тысяч.

Где остались очереди на КПП

По состоянию на полдень субботы очереди авто на выезд из страны оставались незначительными. Больше всего легковушек ожидало на границе с Польшей: в пункте пропуска «Устилуг» - 30 машин, в «Шегинях» - 15, а в «Краковце» и «Раве-Русской» - по 10.

На границе со Словакией 10 авто стояли на ПП «Ужгород». С Венгрией 15 машин ждали на ПП «Тиса» и еще 10 - на ПП «Вилок». На границе с Молдовой и Румынией очередей не было вообще.

Как проверить очереди перед поездкой

Перед выездом или возвращением домой стоит заранее посмотреть загруженность конкретного пункта пропуска. Актуальные данные об очередях Госпогранслужба публикует на официальном портале «Западная граница», где информация обновляется в реальном времени по каждому КПП. Это помогает выбрать менее загруженный маршрут.

Для сравнения: в прошлом году за аналогичную неделю пассажиропоток тоже снижался, но мягче - на 8,7%, до 474 тысяч человек. Тогда потоки на выезд и въезд были почти равными, и такой уровень держался около месяца вплоть до предновогоднего скачка.

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