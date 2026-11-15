Выключенные приборы тоже потребляют свет, а умные розетки и таймеры помогают отсечь "энергетических вампиров" и уменьшить счет за электроэнергию.

Ночной тариф на электроэнергию и зимняя льгота позволяют платить меньше, но серьезно сократить счет за свет можно и без них. Часть киловатт ежемесячно "съедают" даже выключенные приборы: телевизор в режиме ожидания, зарядка, оставленная в розетке, или приставка с постоянно горящим индикатором.

Тему подняло издание MC.today, подсчитав, сколько реально можно сэкономить на свете, если избавиться от фонового расхода энергии.

Что такое "энергетические вампиры"

Так называют технику, которая потребляет ток даже тогда, когда вы ею не пользуетесь. Она остается подключенной к сети и тянет киловатты в фоновом режиме.

Самые распространенные "вампиры" в квартире - телевизор, спутниковая или Т2-приставка, микроволновка с часами, компьютер в спящем режиме, роутер и зарядные устройства, которые постоянно торчат в розетке.

Сколько света расходуют выключенные приборы

Один прибор в режиме ожидания потребляет немного - от 0,5 до 15 Вт в зависимости от техники. Но таких точек в квартире может быть десять и больше, и работают они круглосуточно.

К примеру, приставка с включенным индикатором тянет около 10-15 Вт в час. За сутки набегает до 0,36 кВт·ч, за месяц - около 10 кВт·ч, за год - более 100 кВт·ч. При тарифе 4,32 грн/кВт·ч это более 400 грн в год с одной розетки.

Вместе все "вампиры" способны забирать 5-10% домашнего потребления света.

Как работают умные розетки

Умная розетка полностью разрывает питание устройства, когда оно не нужно. Управлять ею можно со смартфона или задать расписание: включать приставку вечером и выключать на ночь.

Некоторые модели показывают, сколько энергии потребляет подключенный прибор, и считают это в гривнах.

Где использовать таймеры

Таймер стоит дешевле умной розетки и подходит для техники с постоянным графиком. Чаще всего его ставят на бойлер, чтобы вода грелась ночью, когда действует ночной тариф, или на наружное освещение.

Что подключить к умной розетке или таймеру

телевизор и Т2-приставку - выключать на ночь и на время отсутствия;

микроволновку - отсечь часы, которые горят круглосуточно;

зарядные устройства - отсоединить от сети, когда гаджет уже зарядился;

бойлер - греть воду по расписанию, когда тариф ниже;

роутер, компьютер и периферию - на время сна или отлучки.

Менять привычки не обязательно - умная розетка или таймер сами будут выключать технику по графику. Такие устройства стоят от нескольких сотен гривен и обычно окупаются за год-полтора благодаря меньшему счету за свет.

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