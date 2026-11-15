Запорожский окружной админсуд отменил отказ ТЦК в отсрочке мужчине, который ухаживает за отцом с инвалидностью ІІ группы, хотя военкомат отказал из-за совершеннолетней сестры с паспортом рф

ТЦК не может отказать в отсрочке без аргументов. Это подтвердил Запорожский окружной админсуд, отменив отказ военкомата мужчине, который ухаживает за отцом с бессрочной инвалидностью ІІ группы.

Мужчина оформлял отсрочку, чтобы ухаживать за отцом. Но комиссия ТЦК отказала: у него есть совершеннолетняя сестра, которая не является военнообязанной, поэтому обязанность ухода военкомат возложил на нее. Однако сестра живет в России и физически не может помогать отцу. О деле сообщило издание «Экономические новости».

Почему ТЦК отказал из-за сестры в России

Нюанс, который проигнорировал военкомат: сестра давно является гражданкой РФ и живет в Республике Хакасия. Из-за закрытых границ она физически не может приехать в Украину и ухаживать за отцом или хотя бы перевести ему деньги.

В суд предоставили все документы: отец письменно подтвердил, что выбирает для ухода сына, а дочь составила заявление, что не может помогать из-за большого расстояния.

Уход требует физического присутствия: позиция суда

Запорожский окружной админсуд не поддержал формальный подход ТЦК и разграничил два понятия: материальное обеспечение и постоянный уход. Первое - это лишь финансовая помощь, а второе требует непрерывного физического присутствия рядом с больным человеком.

Судьи подчеркнули: проживание сестры в России делает невозможной ее реальную помощь отцу в Украине. Опираясь на практику Верховного Суда, они объяснили, что фраза закона об «отсутствии других лиц» означает отсутствие тех, кто объективно способен осуществлять уход, а не просто юридическое отсутствие родственников на бумаге.

Почему отсрочку не выдали сразу

Суд признал отказ незаконным и полностью отменил решение комиссии ТЦК, но не обязал военкомат автоматически выдать справку об отсрочке. Суды не вправе перенимать полномочия госорганов, поэтому решение об отсрочке принимает именно ТЦК.

Поэтому суд обязал военкомат повторно рассмотреть заявление мужчины. Теперь комиссия должна учесть выводы суда о том, что сестра из России ухаживать за отцом не сможет.

Что делать, если ТЦК отказал в отсрочке

Решение комиссии ТЦК можно обжаловать в админсуде. Для этого стоит подготовить документы, которые докажут, что другие родственники физически не могут осуществлять уход:

справку об инвалидности родственника и потребности в постоянном уходе;

письменное согласие родственника на ваш уход;

документы о том, что другие совершеннолетние родственники живут далеко или за границей;

заявления от тех родственников, что они не могут помогать.

Жалобу лучше подать как можно быстрее - суд может обязать ТЦК повторно рассмотреть дело с учетом ваших доказательств.

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