Цей тиждень обіцяє Козерогам маленьке, але важливе відкриття на самому старті — простий факт, який нарешті складе докупи пазл, над яким ви міркували тижнями. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять уважно стежити за деталями — саме вони визначать настрій усього тижня.

Робота і фінанси

Понеділок принесе ясність у питанні, яке довго не давало спокою: знайдений факт чи деталь дозволить нарешті зрозуміти, як рухатися далі. Це хороший привід повернутися до досліджень, зробити кілька дзвінків або перейти до наступного етапу проєкту, яким ви давно займаєтесь. Якщо ж відчуваєте, що стара справа вичерпала себе — середа чудово підходить для старту чогось нового: подачі заявки, презентації ідеї чи першого кроку в новому напрямку. У четвер енергії буде більше, ніж зазвичай, тож варто використати цей ресурс на завдання, які потребують концентрації та швидкості.

Стосунки

У діловому спілкуванні тиждень складається вдало: ви здатні чітко формулювати думки й домовлятися без зайвих емоцій. У особистому житті варто памʼятати, що не кожне питання потребує негайної емоційної реакції — інколи корисніше трохи відсторонитися і подивитися на ситуацію тверезо. Це особливо стосується пʼятниці, коли холодна голова допоможе уникнути непорозумінь із близькими людьми.

Здоровʼя та енергія

Загальний тонус протягом тижня буде стабільним, а до четверга ви відчуєте помітний приплив сил. Не варто розтрачати цю енергію на дрібниці — краще спрямувати її на фізичну активність або завершення справ, які вимагають витривалості. У вихідні темп життя пришвидшиться, тож подбайте про повноцінний відпочинок напередодні, щоб зустріти суботу й неділю в формі.

Найкращі дні тижня

Середа стане вдалим днем для старту нових справ — енергія сприяє рішучим крокам. Четвер подарує додаткові сили для втілення планів. А ось пʼятниця особливо важлива: саме тоді здатність дивитися на речі без зайвих емоцій допоможе ухвалити рішення, яке ви відкладали. Вихідні ж принесуть відчутний рух уперед — у суботу й неділю ви зможете впевнено наближатися до великої мети, яку поставили перед собою.