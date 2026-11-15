Во время проверки воинского учета мужчина показывает лишь военно-учетный документ и паспорт, а договоры и доверенности ТЦК просматривать не имеет права.

Мобилизация мужчин до 25 лет снова заставила вспомнить о правах военнообязанных: юристы объяснили, вправе ли ТЦК во время остановки листать папку с документами, которые мужчина несет к нотариусу.

Представим ситуацию. Мужчина идет к нотариусу с договором на квартиру, доверенностью от родственника и копиями паспортов. По дороге его останавливают военнослужащие ТЦК, проверяют военно-учетный документ и просят показать, что лежит в папке.

Здесь действует простое правило: во время проверки воинского учета мужчина обязан предъявить лишь два документа - военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность. Военно-учетный документ может быть бумажным или электронным в приложении "Резерв+".

Какие документы из папки можно не показывать

Требовать просмотра всех бумаг, которые человек имеет при себе, только на основании проверки учета нельзя. Юристы со ссылкой на Министерство обороны Украины и Закон "О Национальной полиции" перечисляют, что именно мужчина не обязан показывать военнослужащему ТЦК:

договоры купли-продажи, дарения или аренды недвижимости;

доверенности и документы о наследстве;

копии паспортов и налоговых номеров родственников;

банковские выписки и документы о доходах;

личную переписку и другие бумаги, не связанные с воинским учетом.

Если человек сам ссылается на документы, подтверждающие право на отсрочку, их содержание может иметь значение для этой процедуры. Однако это не дает права просматривать все остальные бумаги в сумке или папке.

А если рядом полицейский

У полиции полномочия шире. Статья 34 Закона "О Национальной полиции" позволяет проводить поверхностную проверку вещей по определенным законом основаниям. Во время такой проверки человек сам показывает содержимое сумки.

Но поверхностная проверка не означает неограниченного права читать частные договоры, фотографировать документы или изымать их. Кроме того, во время военного положения действует отдельный порядок осмотра вещей уполномоченными лицами, определенный приказом коменданта - поэтому стоит уточнить, кто именно проводит осмотр и на каком правовом основании.

Что делать, если требуют показать чужие документы

Мужчина может предъявить документы, необходимые для проверки воинского учета, а по остальным бумагам уточнить основание требования. Если военнослужащий ТЦК настаивает на просмотре доверенностей или договоров, объясните, что они содержат персональные данные других людей и не относятся к воинскому учету.

Если же полицейский проводит законную поверхностную проверку, стоит уточнить ее основания и выполнить законные требования, не препятствуя осмотру. В случае попытки изъять документы требуйте надлежащего процессуального оформления.

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