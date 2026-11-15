Украинцы со статусом ВПЛ или за границей могут списать долги через процедуру банкротства физлиц. Юристы объяснили, какие суммы подлежат списанию, а какие придется платить.

Списание долгов в Украине доступно через процедуру банкротства физлиц, и воспользоваться ею могут даже те, у кого есть статус внутренне перемещенного лица или кто временно находится за границей. Юристы объяснили, как работает этот механизм и какие последствия он имеет.

Как напоминает «Судебно-юридическая газета», по Кодексу Украины по процедурам банкротства физлицо может обратиться в хозяйственный суд, если просроченные долги превышают 30 минимальных заработных плат. При минималке 8 000 гривен это 240 000 гривен. Речь идет о кредитах, микрозаймах, долгах за коммуналку и других обязательствах перед банками и коллекторами.

Статус ВПЛ или проживание за границей не является препятствием для открытия производства. Заявление можно подать через представителя по доверенности, поэтому лично приезжать в Украину не обязательно. Дело рассматривает хозяйственный суд по зарегистрированному месту жительства должника.

В процедуре есть два пути. Первый - реструктуризация долгов, когда суд утверждает план выплат максимум на 5 лет. Для ипотеки, обеспеченной единственным жильем должника, срок могут продлить до 10 лет. Второй - признание банкротом, когда при отсутствии имущества и дохода суд списывает ту часть долгов, которую невозможно погасить.

Но списывают не все. Освобождение от долгов не касается алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, а также обязательств, возникших уже после начала процедуры. Эти суммы придется платить даже после завершения банкротства.

Пока суд не открыл производство, кредиторы могут взыскивать долг через исполнительную службу: арестовывать счета, часть зарплаты, имущество. После открытия процедуры действует мораторий - взыскание останавливается, а начисленные штрафы и пеня замораживаются.

После завершения банкротства человека вносят в Единый реестр должников. В течение 5 лет он не может снова подать заявление о неплатежеспособности, а оформляя новый кредит, обязан сообщить о предыдущем банкротстве.

Как оформить списание долгов

Сначала соберите документы: паспорт, идентификационный код, справку о доходах, перечень кредиторов с суммами долгов, документы на имущество. Заявление подается в хозяйственный суд по месту регистрации.

Если вы за границей, заявление подписывает представитель по нотариально заверенной доверенности. К заявлению прилагают проект плана реструктуризации долгов или просьбу признать банкротом, если платить нечем. Судебные расходы возлагаются на должника.

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