Самый дешевый тариф «Киевстар» для физических лиц подорожал с 370 до 470 грн в месяц - рассказываем, что теперь входит в пакет и кто сохранит старую цену.

Тарифы «Киевстар» снова подорожали для абонентов. Оператор пересмотрел стоимость пакетов в ноябре, и самый дешевый тариф для физических лиц «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» теперь стоит 470 грн в месяц. Раньше за него платили 370 грн.

Что входит в «Легкий Контракт» за 470 грн

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на оператора, по новой цене абонент получает 40 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге. Добавляются безлимитные звонки внутри сети «Киевстар».

Отдельно в пакете 500 минут для звонков по Украине и за границу и 500 SMS. Бонусом идет домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Наполнение тарифа увеличили: раньше давали 300 минут разговоров, 300 SMS и лишь 15 ГБ интернета в роуминге. Остальные 40 ГБ мобильного интернета в основном пакете остались без изменений.

Две «Суперсилы» на выбор

Вдобавок к основному пакету абонент может выбрать две «Суперсилы». Среди них «Киевстар ТВ» с более чем 390 каналами, YouTube Premium Lite, SIM-карта для второго телефона, дополнительный номер на текущей SIM или еще 5 ГБ интернета в роуминге.

Изменились и мобильные приложения: количество программ, которыми можно пользоваться без тарификации, выросло с 20 до 23.

Кто и дальше будет платить 370 грн

Тем, кто подключил «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» до 4 ноября, переплачивать не придется. Они могут пользоваться пакетом по старой цене 370 грн, пока сами не сменят план.

Кому доступны более дешевые тарифы

У «Киевстара» есть и более бюджетные специальные планы, но они не для всех. Их предлагают пенсионерам, людям с инвалидностью и детям от 6 до 16 лет.

Например, тариф для пенсионеров с ноября подорожал с 220 до 370 грн в месяц, однако наполнение услуг тоже увеличили.

Что делать, чтобы не переплачивать

Если «Легкий Контракт» показался дорогим, стоит проверить специальные предложения для своей категории или сравнить пакеты других операторов. А подключившимся до 4 ноября достаточно просто не менять план, чтобы и дальше платить 370 грн.

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