Вместо двух лет обучения старшеклассники теперь будут учиться в 10, 11 и 12 классах. После девятого они смогут выбирать между академическим лицеем и профессиональным колледжем, а еще - самостоятельно формировать собственную образовательную траекторию.

Деньги на обучение для детей участников боевых действий - не единственное изменение в образовании, которое ждет украинских школьников. В Украине фактически запускают новую модель старшей школы: десятиклассники, одиннадцатиклассники и двенадцатиклассники будут учиться по другим правилам.

Сейчас ученики старшей школы изучают в среднем от 17 до 22 обязательных предметов, и из-за этого не успевают углубиться в то, что им действительно интересно. Нововведение должно дать подросткам больше свободы выбора. Об этом в эфире Громадського радіо рассказала Елена Северенчук, национальная координаторка проекта «Навчаємось разом», советница министра образования и науки.

Три года обучения и выбор после девятого класса

Главное изменение - старшая школа теперь трехлетняя, а не двухлетняя. Ученики будут учиться до 18 лет, как это происходит в странах Европейского Союза. После окончания девятого класса школьник встает перед выбором: поступить в академический лицей или пойти в профессиональный колледж.

Десятый класс станет адаптационным. Ученик может попробовать выбранное направление и при необходимости изменить его, если поймет, что профиль ему не подходит. А одиннадцатый и двенадцатый классы - это уже профильный уровень, когда больше предметов изучают в соответствии с выбранным направлением.

Три образовательных кластера вместо единого перечня профилей

Министерство образования и науки не утверждает единого перечня профилей. Вместо этого определили три образовательных кластера, вокруг которых общины и лицеи будут формировать конкретные направления обучения.

Языково-литературный кластер - украинская филология, журналистика, редактирование, английский, немецкий и другие иностранные языки.

STEM-направление - математические, инженерные, естественные и биохимические профили.

Общественно-гуманитарный кластер - история, правоведение, психология, экономика.

Полностью отказаться от математики не получится, но можно выбрать уровень ее изучения. В пилотной типовой программе для непрофильных классов предусмотрено два часа математики в неделю на протяжении всех трех лет. Для математического профиля - от шести до девяти часов в неделю.

Интегрированные курсы и курсы свободного выбора

Чтобы разгрузить учеников, непрофильные предметы будут преподавать через интегрированные решения. Например, в филологическом или историческом профиле не будет отдельно физики, химии, биологии и географии - вместо четырех предметов ученики получат один интегрированный курс естественных дисциплин. Так же объединят украинскую и зарубежную литературу, украинскую и всемирную историю.

Новинкой станут курсы свободного выбора. Кроме основных предметов, ученики смогут выбрать дополнительные курсы: либо для усиления профиля, либо общеразвивающие - психологию, финансовую грамотность и тому подобное.

Как будут разделять лицеи и гимназии

Академический лицей должен обеспечивать обучение в 10-12 классах. В большинстве общин его планировали отделить от гимназий, которые охватывают начальную и базовую школу до девятого класса. Около 70% общин уже сформировали сеть, где академический лицей является отдельной структурой.

Ориентир для сети лицеев - расстояние до заведения не должно превышать 30 километров или примерно часа пути. Впрочем, из-за состояния дорог в некоторых общинах, особенно прифронтовых, это расстояние может означать полтора-два часа езды. В таких случаях школа может оставаться рядом с домом и обеспечивать обучение с первого по двенадцатый класс.

Что изменится в НМТ

Нынешняя модель НМТ предусматривает, что все выпускники сдают предметы на одном уровне, независимо от выбранного профиля. Такой подход планируют изменить, чтобы оценивание соответствовало новой модели профильного обучения. Первое пилотное тестирование по новым подходам планируют провести в 2029 году, а по всей стране - в 2030-м. Окончательных решений по формату пока нет.

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