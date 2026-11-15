Замість двох років навчання старшокласники тепер учитимуться у 10, 11 і 12 класах. Після дев'ятого вони зможуть обирати між академічним ліцеєм та професійним коледжем, а ще - самостійно формувати власну освітню траєкторію.

Гроші на навчання для дітей учасників бойових дій - не єдина зміна в освіті, яка чекає українських школярів. В Україні фактично запускають нову модель старшої школи: десятикласники, одинадцятикласники та дванадцятикласники навчатимуться за іншими правилами.

Зараз учні старшої школи вивчають у середньому від 17 до 22 обов'язкових предметів, і через це не встигають заглибитися в те, що їм справді цікаво. Нововведення має дати підліткам більше свободи вибору. Про це в етері Громадського радіо розповіла Олена Северенчук, національна координаторка проєкту «Навчаємось разом», радниця міністра освіти і науки.

Три роки навчання та вибір після дев'ятого класу

Головна зміна - старша школа тепер тривала, а не дворічна. Учні навчатимуться до 18 років, як це відбувається в країнах Європейського Союзу. Після закінчення дев'ятого класу школяр постає перед вибором: вступити до академічного ліцею або піти в професійний коледж.

Десятий клас стане адаптаційним. Учень може спробувати обраний напрям і за потреби змінити його, якщо зрозуміє, що профіль йому не підходить. А одинадцятий і дванадцятий класи - це вже профільний рівень, коли більше предметів вивчають відповідно до обраного напряму.

Три освітні кластери замість єдиного переліку профілів

Міністерство освіти і науки не затверджує єдиного переліку профілів. Натомість визначили три освітні кластери, навколо яких громади та ліцеї формуватимуть конкретні напрями навчання.

Мовно-літературний кластер - українська філологія, журналістика, редагування, англійська, німецька та інші іноземні мови.

STEM-напрям - математичні, інженерні, природничі та біохімічні профілі.

Суспільно-гуманітарний кластер - історія, правознавство, психологія, економіка.

Повністю відмовитися від математики не вийде, але можна обрати рівень її вивчення. У пілотній типовій програмі для непрофільних класів передбачено дві години математики на тиждень протягом усіх трьох років. Для математичного профілю - від шести до дев'яти годин на тиждень.

Інтегровані курси та курси вільного вибору

Щоб розвантажити учнів, непрофільні предмети викладатимуть через інтегровані рішення. Наприклад, у філологічному чи історичному профілі не буде окремо фізики, хімії, біології та географії - замість чотирьох предметів учні матимуть один інтегрований курс природничих дисциплін. Так само об'єднають українську та зарубіжну літературу, українську та всесвітню історію.

Новинкою стануть курси вільного вибору. Окрім основних предметів, учні зможуть обрати додаткові курси: або для підсилення профілю, або загальнорозвиткові - психологію, фінансову грамотність тощо.

Як розділятимуть ліцеї та гімназії

Академічний ліцей має забезпечувати навчання у 10-12 класах. У більшості громад його планували відокремити від гімназій, які охоплюють початкову та базову школу до дев'ятого класу. Близько 70% громад уже сформували мережу, де академічний ліцей є окремою структурою.

Орієнтир для мережі ліцеїв - відстань до закладу не має перевищувати 30 кілометрів або приблизно години дороги. Втім, через стан доріг у деяких громадах, особливо прифронтових, ця відстань може означати півтори-дві години їзди. У таких випадках школа може залишатися поруч із домом і забезпечувати навчання з першого по дванадцятий клас.

Що зміниться в НМТ

Нинішня модель НМТ передбачає, що всі випускники складають предмети на одному рівні, незалежно від обраного профілю. Такий підхід планують змінити, щоб оцінювання відповідало новій моделі профільного навчання. Перше пілотне тестування за новими підходами планують провести у 2029 році, а по всій країні - у 2030-му. Остаточних рішень щодо формату поки немає.

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