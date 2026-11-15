ПриватБанк запустив у Приват24 новий спосіб отримувати гроші за персональним посиланням через цифрові гаманці Apple Pay і Google Pay без комісії.

Ліміти на перекази між картами ПриватБанку - не єдина зміна для клієнтів. Банк запустив у Приват24 новий спосіб отримувати гроші за спеціальним посиланням через Apple Pay та Google Pay. Відправнику тепер не потрібно вводити або копіювати номер картки отримувача.

Суть сервісу проста: клієнт створює в Приват24 персональне посилання для отримання коштів і надсилає його іншій людині через будь-який месенджер. Той, хто переходить за посиланням, одразу бачить картку й може переказати гроші через цифровий гаманець Apple Pay або Google Pay.

Найважливіше для клієнта - додаткових комісій за такі перекази банк не передбачив. Отримувач просто отримує суму на картку, а платник не платить нічого понад саму суму переказу.

Ще одна можливість - поповнення власної картки ПриватБанку з інших банківських карток, доданих до цифрового гаманця. Тепер не треба вручну вводити реквізити картки, з якої списуватимуться кошти: достатньо вибрати потрібну картку в Apple Pay чи Google Pay.

Як отримати переказ за посиланням

Щоб скористатися функцією, відкрийте застосунок Приват24 і виберіть картку, на яку хочете отримати гроші. Далі перейдіть у розділ «Дані картки» і натисніть опцію «Посилання».

Після цього натисніть «Скопіювати посилання» і надішліть його відправнику через месенджер. Він зможе здійснити переказ через Apple Pay або Google Pay.

Зручно, що одне й те саме посилання можна використовувати багато разів - не потрібно створювати нове для кожного наступного переказу.

Як поповнити власну картку через цифровий гаманець

Якщо ваша картка додана до Apple Pay або Google Pay, поповнити її стало простіше. Відкрийте Приват24 і натисніть кнопку «Поповнити» в головному меню.

Введіть суму операції, виберіть кнопку з логотипом Apple Pay або Google Pay, вкажіть потрібну картку з гаманця та підтвердіть платіж. Авторизація відбувається через Face ID або інший спосіб, зокрема пароль.

Раніше Politeka повідомляла, як українці можуть економити на грошових переказах.

Також Politeka писала, як зміняться ліміти на перекази в Україні.