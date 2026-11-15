У понеділок, 16 листопада, в Україну прийде антициклон: без опадів, але вночі підморозить до -5°. Удень повітря прогріється до +3...+9°.

Погода в Україні різко зміниться наступного тижня - у понеділок, 16 листопада, синоптики обіцяють суху погоду та нічні морози по всій країні.

Український гідрометеорологічний центр повідомив: у понеділок опадів переважно не прогнозують. Натомість вночі температура знизиться до 0...-5°, а вдень повітря прогріватиметься лише до +3...+9° тепла.

Де буде найхолодніше

Найбільше підморозить на заході та півночі країни. Там нічна температура опуститься до -5°, а ось удень стовпчики термометрів покажуть +3...+6°. Це різкий контраст порівняно з вихідними, коли вдень ще трималося до +10° тепла.

На Закарпатті та в Карпатах традиційно холодніше - вночі до -7°. На решті території, особливо на півдні, вдень буде найтепліше - до +9°.

Антициклон, який прийде в Україну, встановиться на кілька днів. Він принесе безхмарне небо вдень, але й призведе до вихолоджування повітря вночі - саме тому й очікуються приморозки.

Чого чекати водіям та аграріям

Нічні приморозки - це не лише про теплий одяг. Для аграріїв вони означають ризик підмерзання вологого ґрунту та ускладнення окремих польових робіт. Натомість припинення дощів може навіть покращити умови для роботи техніки після просихання полів.

Водіям теж варто бути уважними: після дощів вихідних на дорогах з'явиться ожеледиця, особливо вночі та вранці. На перевалах Карпат і на мостах лід тримається найдовше.

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