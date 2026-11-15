Кроме CVV-кода, скрывать нужно и другие данные карты. Адвокат Денис Нагорнюк объяснил, что именно нельзя сообщать посторонним и что делать, если вы уже передали эту информацию мошенникам.

Переводы от родственников в Украине могут вызвать вопросы банка, но главную опасность для денег представляют мошенники, которые выманивают реквизиты карты. Адвокат Денис Нагорнюк в комментарии УНИАН назвал, какие данные нельзя сообщать никому, чтобы не потерять средства.

Самые опасные данные - это CVV/CVC-код (три цифры на обратной стороне карты) и PIN-код (четырехзначная комбинация для снятия наличных или оплаты через терминал). Если мошенники знают CVV вместе с номером карты и сроком ее действия, они могут попытаться оплатить покупки или услуги в интернете.

Адвокат особо подчеркнул: настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают у клиента CVV или PIN. Если кто-то звонит и представляется службой безопасности банка с просьбой назвать эти данные, в 99-100% случаев это мошенничество, и разговор следует немедленно прекратить.

Нельзя сообщать и одноразовые коды из SMS или push-уведомлений, которые приходят для подтверждения платежа, входа в онлайн-банкинг или смены настроек. Назвав такой код, человек фактически сам подтверждает действие, которое пытается выполнить мошенник.

Сам номер карты обычно не позволяет снять деньги или оплатить что-то онлайн, поэтому его часто передают для переводов. Но номер могут использовать как отправную точку, чтобы выманить остальные данные: прислать поддельное сообщение о зачислении средств или фишинговую ссылку на страницу якобы банка.

Знание всех реквизитов не означает автоматического доступа к деньгам: все зависит от настроек карты, установленных лимитов и правил банка. Однако мошенники, имея реквизиты и CVV, могут оплачивать товары онлайн или звонить владельцу и, представляясь банком, выманивать другие данные.

Что делать, если вы уже сообщили данные карты

Прежде всего следует сразу обратиться в банк, заблокировать карту и перевыпустить ее с новым номером и новым CVV-кодом. Кроме того, юрист советует:

проверить историю транзакций, подключенные устройства и активные сеансы в онлайн-банкинге;

проверить установленные лимиты и настройки уведомлений об операциях;

заблокировать доступ к Mobile Banking.

После этого стоит подать в полицию заявление о несанкционированном списании средств. Все доказательства нужно сохранить: SMS-сообщения, переписку с банком, номера телефонов, с которых звонили, полученные ссылки. Сделать это важно как можно быстрее, ведь здесь многое решает время.

Важно понимать: если человек сам во время разговора назвал номер карты, срок действия и CVV-код, банк не несет ответственности за списание средств. В таком случае доказать факт мошенничества можно только через заявление в полицию и установление личностей злоумышленников.

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