Переводы от родственников в Украине могут вызвать вопросы банка, но главную опасность для денег представляют мошенники, которые выманивают реквизиты карты. Адвокат Денис Нагорнюк в комментарии УНИАН назвал, какие данные нельзя сообщать никому, чтобы не потерять средства.
Самые опасные данные - это CVV/CVC-код (три цифры на обратной стороне карты) и PIN-код (четырехзначная комбинация для снятия наличных или оплаты через терминал). Если мошенники знают CVV вместе с номером карты и сроком ее действия, они могут попытаться оплатить покупки или услуги в интернете.
Адвокат особо подчеркнул: настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают у клиента CVV или PIN. Если кто-то звонит и представляется службой безопасности банка с просьбой назвать эти данные, в 99-100% случаев это мошенничество, и разговор следует немедленно прекратить.
Нельзя сообщать и одноразовые коды из SMS или push-уведомлений, которые приходят для подтверждения платежа, входа в онлайн-банкинг или смены настроек. Назвав такой код, человек фактически сам подтверждает действие, которое пытается выполнить мошенник.
Сам номер карты обычно не позволяет снять деньги или оплатить что-то онлайн, поэтому его часто передают для переводов. Но номер могут использовать как отправную точку, чтобы выманить остальные данные: прислать поддельное сообщение о зачислении средств или фишинговую ссылку на страницу якобы банка.
Знание всех реквизитов не означает автоматического доступа к деньгам: все зависит от настроек карты, установленных лимитов и правил банка. Однако мошенники, имея реквизиты и CVV, могут оплачивать товары онлайн или звонить владельцу и, представляясь банком, выманивать другие данные.
Что делать, если вы уже сообщили данные карты
Прежде всего следует сразу обратиться в банк, заблокировать карту и перевыпустить ее с новым номером и новым CVV-кодом. Кроме того, юрист советует:
- проверить историю транзакций, подключенные устройства и активные сеансы в онлайн-банкинге;
- проверить установленные лимиты и настройки уведомлений об операциях;
- заблокировать доступ к Mobile Banking.
После этого стоит подать в полицию заявление о несанкционированном списании средств. Все доказательства нужно сохранить: SMS-сообщения, переписку с банком, номера телефонов, с которых звонили, полученные ссылки. Сделать это важно как можно быстрее, ведь здесь многое решает время.
Важно понимать: если человек сам во время разговора назвал номер карты, срок действия и CVV-код, банк не несет ответственности за списание средств. В таком случае доказать факт мошенничества можно только через заявление в полицию и установление личностей злоумышленников.
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