За год аренда квартир в Ивано-Франковске подорожала почти наполовину. Больше всего выросла стоимость трехкомнатных квартир - более чем на 55%. Рассказываем, сколько стоят одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в ноябре 2026 года.

Аренда квартир в Украине продолжает дорожать, и Ивано-Франковск не стал исключением. За последний год медианная стоимость аренды жилья в городе выросла примерно на 50%, а трехкомнатные квартиры подорожали больше всего.

По данным ЛУН Статистика, которые проанализировала редакция Dilo, за последний год цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 49,19%, двухкомнатных - на 47,92%, а трехкомнатных - сразу на 55,08%.

Несмотря на заметный годовой рост, за последний месяц цены на аренду в городе фактически не изменились. То есть рынок стабилизировался, хотя по сравнению с прошлым годом арендаторы платят значительно больше.

Сколько стоит однокомнатная квартира

В ноябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске составляет 22 900 грн в месяц. В прошлом году в ноябре такая квартира стоила около 15 400 грн, то есть цена выросла почти на 50%.

За последние полгода аренда однокомнатных квартир подорожала почти на 30%. Чаще всего такое жилье выставляют в ценовом диапазоне 22 000-24 000 грн - на него приходится 37 объявлений. При этом, по данным M2bomber, самая распространенная цена составляет 25 200 грн, по которой выставлено 12,5% всех однокомнатных квартир.

Сколько стоит двухкомнатная квартира

Медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Ивано-Франковске в ноябре 2026 года - 27 500 грн в месяц. Год назад такая квартира стоила около 18 600 грн.

Самый распространенный ценовой диапазон для двухкомнатных квартир - 25 000-30 000 грн, на него приходится 58 объявлений. По данным M2bomber, чаще всего двухкомнатные квартиры выставляют за 25 200 грн - это 21,6% всех предложений.

Сколько стоит трехкомнатная квартира

Трехкомнатные квартиры подорожали больше всего. В ноябре 2026 года их медианная стоимость составляет 29 800 грн в месяц, тогда как в прошлом году было около 20 000 грн. За полгода цена выросла на 39,6%.

Чаще всего трехкомнатные квартиры в Ивано-Франковске выставляют в диапазоне 20 000-25 000 грн (16 объявлений). В то же время, по данным M2bomber, самая распространенная цена таких квартир - 36 000 грн, по ней выставлено 17,6% предложений.

Что учесть арендатору

Перед подписанием договора аренды стоит проверить, указана ли в нем полная сумма арендной платы, порядок ее индексации и кто оплачивает коммунальные услуги. Также важно зафиксировать условия расторжения договора и сумму залога, которую возвращают после выезда.

Отдельно обратите внимание на то, есть ли в договоре пункт о возможном повышении цены в течение срока аренды, ведь годовой рост в 50% свидетельствует: рынок в Ивано-Франковске остается подвижным.

Ранее Politeka сообщала, в каких городах жилье подешевело в ноябре.

Также Politeka сообщала, сколько владельцев пускают жильцов с животными.