За рік оренда квартир в Івано-Франківську подорожчала майже наполовину. Найдорожче зросла вартість трикімнатних квартир - на понад 55%. Розповідаємо, скільки коштують одно-, дво- та трикімнатні квартири в листопаді 2026 року.

Оренда квартир в Україні продовжує дорожчати, і Івано-Франківськ не став винятком. За останній рік медіанна вартість оренди житла в місті зросла приблизно на 50%, а трикімнатні квартири подорожчали найбільше.

За даними ЛУН Статистика, які проаналізувала редакція Dilo, за останній рік ціна оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську зросла на 49,19%, двокімнатних - на 47,92%, а трикімнатних - одразу на 55,08%.

Незважаючи на помітне річне зростання, за останній місяць ціни на оренду в місті фактично не змінилися. Тобто ринок стабілізувався, хоча порівняно з минулим роком орендарі платять значно більше.

Скільки коштує однокімнатна квартира

У листопаді 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську становить 22 900 грн на місяць. Торік у листопаді така квартира коштувала близько 15 400 грн, тобто ціна зросла майже на 50%.

За останні пів року оренда однокімнатних квартир подорожчала майже на 30%. Найчастіше таке житло виставляють у ціновому діапазоні 22 000-24 000 грн - на нього припадає 37 оголошень. При цьому, за даними M2bomber, найпоширеніша ціна становить 25 200 грн, за якою виставлено 12,5% усіх однокімнатних квартир.

Скільки коштує двокімнатна квартира

Медіанна вартість оренди двокімнатної квартири в Івано-Франківську в листопаді 2026 року - 27 500 грн на місяць. Рік тому така квартира коштувала близько 18 600 грн.

Найпоширеніший ціновий діапазон для двокімнатних квартир - 25 000-30 000 грн, на нього припадає 58 оголошень. За даними M2bomber, найчастіше двокімнатні квартири виставляють за 25 200 грн - це 21,6% усіх пропозицій.

Скільки коштує трикімнатна квартира

Трикімнатні квартири подорожчали найбільше. У листопаді 2026 року їхня медіанна вартість становить 29 800 грн на місяць, тоді як торік було близько 20 000 грн. За пів року ціна зросла на 39,6%.

Найчастіше трикімнатні квартири в Івано-Франківську виставляють у діапазоні 20 000-25 000 грн (16 оголошень). Водночас, за даними M2bomber, найпоширеніша ціна таких квартир - 36 000 грн, за нею виставлено 17,6% пропозицій.

Що врахувати орендарю

Перед підписанням договору оренди варто перевірити, чи вказана в ньому повна сума орендної плати, порядок її індексації та хто сплачує комунальні послуги. Також важливо зафіксувати умови розірвання договору і суму застави, яку повертають після виїзду.

Окремо зверніть увагу на те, чи є в договорі пункт про можливе підвищення ціни протягом строку оренди, адже річне зростання у 50% свідчить: ринок в Івано-Франківську залишається рухомим.

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