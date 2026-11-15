Вінницький окружний адміністративний суд визнав незаконним запис про «порушення послідовності навчання» в освітній базі студента, який кинув бакалаврат і вступив повторно. Рішення пояснює, коли повторний вступ не забирає право на відстрочку від мобілізації.

Відстрочка від мобілізації в Україні є правом студентів, яке гарантує закон. Але коли людина кидає навчання на бакалавраті, а потім вступає знову, можуть виникнути проблеми. Вінницький окружний адміністративний суд роз'яснив, що повторний вступ сам собою не забирає право на відстрочку.

Історія почалася з того, що чоловік перервав навчання на бакалавраті, а згодом вступив до закладу освіти повторно. Після цього в освітній базі з'явився запис про «порушення послідовності навчання».

Саме такий запис нерідко стає підставою для відмови у відстрочці від мобілізації. Однак Вінницький окружний адміністративний суд визнав зазначення цієї інформації незаконним. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

За загальним правилом право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Головна умова - навчання за денною або дуальною формою і здобуття рівня освіти, який є вищим за раніше здобутий.

Коли студент кидає бакалаврат, а потім вступає на той самий рівень знову, база фіксує це як «порушення послідовності навчання». Технічно людина вдруге намагається здобути той самий освітній ступінь. Але якщо диплом про цей рівень ще не отримано, підстав для втрати відстрочки може не бути.

Що робити, якщо відстрочку не дають через запис у базі

Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, варто діяти так:

Перевірте свої дані в ЄДЕБО. Запис про «порушення послідовності навчання» автоматично не позбавляє права на відстрочку.

Візьміть у закладі освіти довідку про навчання з печаткою і подайте її до територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем обліку.

Якщо у відстрочці відмовили саме через запис у базі, рішення можна оскаржити, пославшись на практику судів.

Практичний висновок простий. Якщо людина не отримала диплом певного рівня, а лише перервала і відновила навчання на тому самому рівні, вона зберігає право на відстрочку. Повторний вступ не є автоматичною підставою для відмови.

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