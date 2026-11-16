Мошенники звонят украинцам от имени банков и пугают блокировкой карт, чтобы выманить PIN-коды, CVV и коды из SMS. В полиции и НБУ объяснили, как распознать фейковый звонок и что делать, если данные уже раскрыли.

Мошенничество через SMS и фейковые звонки снова активизировалось: аферисты звонят украинцам от имени банков и под предлогом «срочного обновления карты» пугают блокировкой счетов. В Национальной полиции и Нацбанке объяснили, как распознать такой звонок и что делать, если данные уже раскрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины и Национальный банк. Схема проста: мошенник представляется сотрудником банка и утверждает, что карту заблокируют, если клиент немедленно не «обновит» данные.

Чтобы вызвать доверие, злоумышленник может знать имя человека и название его банка. Но настоящие сотрудники финучреждений никогда не требуют полных реквизитов карты, PIN-кода, трех цифр на обороте (CVV/CVC) или кодов из SMS. Не диктуют они и операции, которые нужно провести.

Как защитить деньги: правила кибербезопасности

В НБУ советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой мошенников.

Не переходите по подозрительным ссылкам - злоумышленники рассылают вредоносные ссылки через мессенджеры и почту.

Проверяйте ресурсы - пользуйтесь только официальными сайтами банков с протоколом https.

Избегайте фейковых чат-ботов - мошенники копируют ботов для кражи денег под видом выплат.

Включите двухфакторную аутентификацию и используйте уникальные сложные пароли.

Что делать, если данные карты уже раскрыли

Если вы случайно назвали данные карты или стали жертвой злоумышленников, немедленно позвоните в банк по номеру на обороте карты, чтобы заблокировать счет.

После этого обратитесь в Киберполицию - через онлайн-форму на сайте или по номеру горячей линии 0 800 505 170.

Ранее Politeka сообщала, что планирует Укрпочта с банковскими картами и кредитами в отделениях.

Также Politeka сообщала, когда банк запросит документы по переводам от родственников.