Предприятия оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора больше не смогут бронировать весь штат: квоту уменьшили со 100% до 95%. О нововведении в эфире телемарафона сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

Бронирование от мобилизации в Украине снова меняют - теперь правила пересмотрели для оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Раньше такие предприятия могли забронировать весь штат, сейчас квоту уменьшили со 100% до 95%.

О нововведении в эфире телемарафона заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, передает издание «Час-Дій». Бизнесу дали время на адаптацию - у руководителей компаний есть дополнительные 31 день, чтобы пересмотреть списки и сократить их на эти 5%.

Кого бронируют в первую очередь

Бронь нужно сохранить за людьми, на которых держится производство и выполнение государственных заказов. Прежде всего речь идет об инженерах и технологах.

В приоритете остаются:

работники, которые непосредственно выполняют оборонные контракты;

персонал, без которого остановится работа предприятия;

специалисты по текущим ремонтам;

аварийно-восстановительные бригады.

Фокус именно на этих отраслях объясняется просто. ОПК - это оружие, боеприпасы и техника, то есть ежедневная потребность фронта. Энергетика отвечает за генерацию, добычу газа или угля, а значит, и за стабильное прохождение зимы.

Как подают списки на бронирование

Механизм согласования остался цифровым и привычным. Компании подают списки через портал «Дія» или передают их профильному министерству. Далее документы проходят фильтр Минобороны и Минэкономики.

Что должны помнить работодатели

Логика решения проста: 95% забронированных специалистов гарантируют бесперебойную работу стратегических заводов и ТЭС, а высвобожденные 5% дают государству пространство для пополнения мобилизационного резерва.

Компаниям нужно регулярно обновлять военно-учетные данные сотрудников в реестрах. ТЦК должны видеть актуальную кадровую картину на местах, иначе статус бронирования могут аннулировать.

Ранее Politeka сообщала, когда ТЦК не может отменить отсрочку без аргументов.

Также Politeka сообщала, когда отсрочка от мобилизации продлевается автоматически.