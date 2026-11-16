Пенсійний фонд може заборгувати виплати за багато років, і такий борг повернуть повністю, без обмеження строком давності. Натомість тим, хто сам запізнився звернутися за призначенням пенсії, гроші за пропущені місяці не компенсують.

Пенсійні виплати українцям мають чіткі правила і строки, від яких напряму залежить, скільки грошей людина отримає і чи повернуть їй кошти за минулі роки.

Пенсійний фонд може заборгувати виплати за багато років, і тут закон на боці людини. Якщо борг утворився з вини самого фонду, його зобов'язані повернути повністю, без жодного обмеження строком давності.

Інша ситуація - коли людина сама запізнилася звернутися за призначенням пенсії. Тоді виплату призначать лише з дня звернення, а гроші за пропущені місяці ніхто не компенсує. Про це нагадує портал Експерт.

Коли пенсію втрачають безповоротно

Право на пенсію виникає в момент досягнення потрібного віку і наявності стажу. Але важливо вчасно подати документи. Якщо людина звернулася по призначення пенсії пізніше ніж через три місяці після того, як отримала на неї право, виплату призначають з дня звернення.

Тобто всі місяці, що минули від виникнення права до дати звернення, людині просто не заплатять. Їх неможливо повернути чи донарахувати заднім числом.

Коли борг ПФУ повертають повністю

Зовсім інша ситуація, коли помилку допустив сам Пенсійний фонд. Наприклад, людині неправильно порахували стаж, недоплатили надбавку або взагалі зупинили виплату без підстави.

У таких випадках закон прямо передбачає: суми пенсії, не отримані вчасно з вини органу, який її призначає і виплачує, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Це означає, що людина може отримати донараховану суму за кілька років одразу, якщо доведе, що недоплата сталася не з її вини.

Хто може розраховувати на повернення грошей

На повне повернення заборгованості мають право всі, кому фонд недоплатив через власну помилку: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, отримувачі пенсії у зв'язку з втратою годувальника, а також ті, кому неправильно розрахували індексацію чи надбавки.

Що робити, якщо виявили помилку

Якщо ви підозрюєте, що пенсію порахували неправильно або частину виплат пропустили, порядок дій такий:

подайте до Пенсійного фонду заяву про перерахунок, вказавши, у чому саме помилка;

додайте документи, які підтверджують правильні дані: трудову книжку, довідки про стаж і зарплату;

якщо фонд відмовляє, зверніться до суду і вимагайте виплати всієї суми за весь період недоплати.

Заяву можна подати особисто в сервісному центрі ПФУ або онлайн через портал електронних послуг. Зазвичай звернення розглядають до 30 днів.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія на картці: у ПФУ розповіли, кому загрожує зупинення виплат.

Також Politeka повідомляла, пенсія у розмірі 80% від зарплати: у ПФУ розповіли, хто має право на таку виплату.

Як повідомляла Politeka, пенсія від 7785 гривень: у ПФУ розповіли, хто має право на підвищену виплату.