У 2027 році газ для населення в Україні не подорожчає, якщо не скасують чинний мораторій. Уряд продовжив пільгові умови постачання, тож фіксований тариф «Нафтогазу» лишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Тариф на газ для населення в Україні у 2027 році не зросте, якщо не скасують чинний мораторій. Уряд продовжив пільгові умови постачання блакитного палива.

За даними OBOZ.UA, йдеться про фіксований тариф «Нафтогазу» для побутових споживачів. Він становить 7,96 гривні за кубометр газу з урахуванням ПДВ і не змінювався ще з травня 2021 року.

Через воєнний стан і діючу заборону на підвищення цін для населення газ лишився одним із небагатьох комунальних ресурсів, вартість якого не переглядали кілька років поспіль. Мораторій забороняє постачальникам підіймати ціну, доки тривають пільгові зобов'язання.

Важливо: 7,96 гривні - це ціна саме за газ як товар. Окремо споживачі сплачують за його доставку (розподіл) трубопроводами. Цей платіж нараховує облгаз залежно від регіону, і він не входить у фіксований тариф.

Що буде з ціною на газ у 2027 році

Головна умова, за якої газ для населення не подорожчає, - збереження мораторію. Якщо його продовжать і надалі, кубометр для побутових споживачів коштуватиме ті самі 7,96 гривні протягом усього 2027 року.

Перегляд можливий лише після скасування пільгових умов. Тоді ціну довелося б встановлювати заново, орієнтуючись на ринкові котирування блакитного палива.

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