Територіальний центр комплектування оштрафував жінку на 34 тисячі гривень за порушення правил військового обліку на підприємстві, але суд скасував цю постанову. Причиною стали грубі процедурні порушення під час притягнення до відповідальності.

Військовий облік в Україні та штрафи ТЦК знову стали предметом судового розгляду. Цього разу суд скасував постанову про штраф у 34 тисячі гривень, яку виписали інспекторці з кадрів дочірнього підприємства телевізійних систем "Квант".

Інспекторка відповідала за ведення військового обліку та бронювання працівників. Після перевірки 25 серпня 2026 року представники ТЦК і міськвиконкому зафіксували п'ять порушень вимог Порядку №1487. Серед них - відсутність військовозобов'язаної жінки з медичною освітою в окремому списку, несформовані облікові справи та, за версією перевіряльників, невиконання процедури оповіщення працівника про виклик до ТЦК.

Уже за два дні посадовець територіального центру виніс постанову про штраф у розмірі 34 тисяч гривень за частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Чому суд визнав постанову незаконною

Кадрова інспекторка оскаржила стягнення, вказавши на порушення під час оформлення матеріалів і розгляду адміністративної справи. У переданому їй протоколі не було конкретної дати засідання - лише час і рік. Представники ТЦК стверджували, що повідомили жінці дату усно, а відсутність запису пояснили технічною помилкою під час копіювання документа. Однак суд не отримав достатніх доказів того, що працівницю справді належним чином повідомили.

Суд наголосив: людина, щодо якої розглядають справу про адміністративне правопорушення, має бути присутньою на засіданні, давати пояснення й докази, заявляти клопотання та користуватися правничою допомогою. Обов'язок підтвердити належне повідомлення лежить на органі, який розглядає справу. Оскільки ТЦК не довів дотримання цієї процедури, суд вирішив, що право жінки на захист порушили.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області у справі №486/1956/26 задовольнив позов кадрової інспекторки, скасував постанову ТЦК про штраф і закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення. Крім того, з бюджетних коштів відповідача стягнули на користь позивачки 665,60 гривні судового збору.

Як оскаржити штраф ТЦК

Важливий висновок цієї справи: суд не робив окремого висновку про відсутність кожного з п'яти порушень військового обліку, про які заявляли перевіряльники. Підставою для скасування стало саме недотримання процедури повідомлення про розгляд справи. Тобто навіть за наявності зафіксованих порушень обліку штраф можна скасувати, якщо ТЦК припустився помилок в оформленні.

Рішення ще можна оскаржити в П'ятому апеляційному адміністративному суді протягом десяти днів з дня його проголошення. Для тих, хто отримав подібний штраф, головний практичний урок - уважно перевіряти, чи вказана в протоколі конкретна дата і час розгляду, і чи вас справді повідомили належним чином.

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