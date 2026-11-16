Державний Ощадбанк з 10 грудня почне стягувати комісію за операції з поповнення рахунків у букмекерських конторах, онлайн-казино та лотереях. Розповідаємо, скільки це коштуватиме і як уникнути зайвих витрат.

Комісії на картках Ощадбанку змінюються з 10 грудня - державний банк вводить новий тариф для тих клієнтів, які поповнюють рахунки в азартних іграх. За платежі букмекерським конторам, онлайн-казино та лотереям тепер доведеться платити додатково.

Нові умови стосуються операцій із міжнародним кодом категорії продавця MCC 7995. Саме під цим кодом у платіжних системах проходять онлайн-казино, букмекерські контори та лотереї.

Ощадбанк утримуватиме 1% від суми платежу за операції в межах України. Якщо ж ідеться про поповнення рахунків у міжнародних гральних сервісах, комісія зросте до 2%.

Це не перша зміна тарифів держбанку. З 1 листопада частина клієнтів Ощадбанку вже почала списувати з карток по 150 гривень за обслуговування «забутих» рахунків.

Нова комісія стягуватиметься автоматично під час проведення платежу. Тобто гроші спишуть одразу, і окремо нічого оформлювати не потрібно.

Які операції стануть дорожчими

Під дію нового тарифу підпадають платежі на користь онлайн-казино, букмекерських контор і державних та приватних лотерей, які працюють як онлайн, так і офлайн через код MCC 7995.

Для клієнта різниця відчутна на конкретному прикладі: якщо поповнити рахунок у букмекерській конторі на 1 000 гривень, комісія складе 10 гривень усередині країни і 20 гривень на міжнародних платформах.

Що робити клієнту

Якщо ви регулярно граєте в онлайн-казино чи робите ставки, варто перевірити, чи вигідно користуватися саме карткою Ощадбанку для таких поповнень. Можливо, дешевше буде проводити платежі через іншу картку або електронний гаманець.

Тим, хто не користується азартними іграми, новий тариф жодним чином не загрожує - на звичайні покупки, перекази між картками та оплату комунальних послуг комісія за азартні ігри не поширюється.

За даними, оприлюдненими в профільних медіа, офіційних коментарів Ощадбанку щодо причин запровадження комісії наразі немає, але такі кроки зазвичай пов'язані з політикою ризиків банку щодо грального бізнесу.

Раніше Politeka повідомляла, ощадбанк підвищив комісію за обслуговування: скільки коштуватиме забутий рахунок.

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