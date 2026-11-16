За борги за комунальні послуги виконавець може накласти арешт на банківський рахунок. Розповідаємо, як це працює, скільки грошей можна залишити на арештованому рахунку і як зняти арешт.

Пільги на комуналку в Україні можуть скасувати через борги, а сам борг може довести до арешту банківського рахунку. Юридично йдеться не про блокування пластикової картки, а про арешт коштів, які на ній зберігаються.

Сама наявність заборгованості не означає, що банк одразу заблокує рахунок. Для примусового стягнення має бути виконавчий документ - судовий наказ або виконавчий лист. На його підставі державний чи приватний виконавець відкриває виконавче провадження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Скільки грошей можна залишити на арештованому рахунку

Під час воєнного стану боржник може користуватися одним поточним рахунком для видаткових операцій у межах двох мінімальних зарплат на місяць. У 2026 році це 17 294 гривні.

Для цього потрібно подати заяву виконавцю, який наклав арешт, і вказати банк та номер обраного рахунку. Після отримання постанови виконавця банк має дозволити видаткові операції в установлених межах.

Коли арешт рахунку знімають автоматично

З 23 жовтня 2026 року діє механізм автоматичного зняття арешту після повного погашення боргу. Це працює, якщо сума стягнення не перевищує десяти мінімальних зарплат - у 2026 році це 86 470 гривень.

Сплатити треба не лише основну заборгованість, а й усі належні платежі в межах провадження: виконавчий збір або винагороду приватного виконавця, витрати та штрафи, якщо їх нарахували.

Після надходження повної суми автоматизована система виконавчого провадження формує повідомлення про погашення боргу. На його підставі банк має зняти арешт не пізніше наступного дня після отримання повідомлення.

Що передбачено для боржників на окупованих територіях

Окремі правила діють для стягнення боргів за житлово-комунальні послуги на територіях, де тривають активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях. Там арешти з коштів і майна боржників підлягають зняттю, а відомості про них виключають з Єдиного реєстру боржників.

Ця норма не обмежується випадками, коли сума боргу не перевищує десяти мінімальних зарплат. Якщо арешт досі не зняли, людині варто звернутися до виконавця та перевірити, чи належить її громада до відповідних територій.

Як перевірити, чи арештували рахунок

Інформацію про наявність виконавчого провадження можна перевірити через Єдиний реєстр боржників. Докладніші відомості доступні в Автоматизованій системі виконавчого провадження, окремі послуги можна отримати через застосунок "Дія".

Якщо арешт виявили, варто з'ясувати, який виконавець веде провадження, на підставі якого документа накладено обмеження та яку суму треба сплатити. Якщо кошти мають захищений законом статус або на провадження поширюються спеціальні правила, це теж потрібно підтвердити документами.

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