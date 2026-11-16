За долги по коммунальным услугам исполнитель может наложить арест на банковский счет. Рассказываем, как это работает, сколько денег можно оставить на арестованном счете и как снять арест.

Льготы на коммуналку в Украине могут отменить из-за долгов, а сам долг может довести до ареста банковского счета. Юридически речь идет не о блокировке пластиковой карты, а об аресте средств, которые на ней хранятся.

Само наличие задолженности не означает, что банк сразу заблокирует счет. Для принудительного взыскания должен быть исполнительный документ - судебный приказ или исполнительный лист. На его основании государственный или частный исполнитель открывает исполнительное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Сколько денег можно оставить на арестованном счете

Во время военного положения должник может пользоваться одним текущим счетом для расходных операций в пределах двух минимальных зарплат в месяц. В 2026 году это 17 294 гривны.

Для этого нужно подать заявление исполнителю, который наложил арест, и указать банк и номер выбранного счета. После получения постановления исполнителя банк должен разрешить расходные операции в установленных пределах.

Когда арест счета снимают автоматически

С 23 октября 2026 года действует механизм автоматического снятия ареста после полного погашения долга. Это работает, если сумма взыскания не превышает десяти минимальных зарплат - в 2026 году это 86 470 гривен.

Заплатить нужно не только основную задолженность, но и все причитающиеся платежи в рамках производства: исполнительный сбор или вознаграждение частного исполнителя, расходы и штрафы, если их начислили.

После поступления полной суммы автоматизированная система исполнительного производства формирует уведомление о погашении долга. На его основании банк должен снять арест не позднее следующего дня после получения уведомления.

Что предусмотрено для должников на оккупированных территориях

Отдельные правила действуют для взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги на территориях, где идут активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях. Там аресты со средств и имущества должников подлежат снятию, а сведения о них исключают из Единого реестра должников.

Эта норма не ограничивается случаями, когда сумма долга не превышает десяти минимальных зарплат. Если арест до сих пор не сняли, человеку стоит обратиться к исполнителю и проверить, относится ли его община к соответствующим территориям.

Как проверить, арестовали ли счет

Информацию о наличии исполнительного производства можно проверить через Единый реестр должников. Более подробные сведения доступны в Автоматизированной системе исполнительного производства, отдельные услуги можно получить через приложение "Дія".

Если арест обнаружили, стоит выяснить, какой исполнитель ведет производство, на основании какого документа наложено ограничение и какую сумму нужно заплатить. Если средства имеют защищенный законом статус или на производство распространяются специальные правила, это тоже нужно подтвердить документами.

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