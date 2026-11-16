Правительство работает над устранением административных препятствий, которые мешают пострадавшим от Чернобыльской катастрофы получать положенные пенсионные доплаты.

Перерасчет пенсии в Украине для многих пенсионеров до сих пор осложнен бюрократией, но для одной категории граждан ситуацию обещают исправить. Правительство работает над устранением административных препятствий, которые мешают пострадавшим от Чернобыльской катастрофы получать положенные пенсионные доплаты.

Об этом сообщает издание «Экономические новости». Речь идет о людях, которые имеют статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и по закону имеют право на дополнительные выплаты к пенсии.

Проблема в том, что для получения этих доплат людям приходится собирать немалый пакет документов и проходить несколько инстанций. Из-за этого часть пенсионеров годами не может оформить то, что им положено по закону.

Что именно планируют упростить

Правительство рассматривает возможность убрать лишние бюрократические шаги, чтобы пострадавшие от Чернобыльской катастрофы могли получать доплаты без лишних справок. В частности, обсуждается обмен данными между государственными реестрами, чтобы человеку не приходилось самостоятельно подтверждать свой статус.

Ожидается, что часть процессов могут перевести в цифровой формат, в частности через приложение «Дія». Это позволит подавать заявления дистанционно, без посещения отделений Пенсионного фонда.

Что это значит для пенсионеров

Если изменения примут, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы станет проще получать доплаты, которые им гарантированы законом. Сейчас решение находится на стадии проработки, поэтому конкретных сроков внедрения пока не названо.

Ранее Politeka сообщала, в ПФУ рассказали, как выбрать самые выгодные пять лет работы.

Также Politeka сообщала, кто и как может получить от 300 до 3100 гривен доплаты к пенсии.