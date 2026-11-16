Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заверил, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит, несмотря на временную остановку части масложировых заводов из-за российских ударов.

Подорожание топлива, продуктов и лекарств в Украине в последние недели заставило многих присматриваться к полкам супермаркетов. Тем временем вопрос, не исчезнет ли с них подсолнечное масло, закрыл лично министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

В эфире телемарафона он заявил, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит. Причина проста: внутренний рынок потребляет лишь 5-7% от того объема, который производит отечественная промышленность.

Откуда взялись слухи о дефиците

Из-за российских ударов по предприятиям пищевой промышленности и энергетики часть маслоэкстракционных заводов временно приостановила работу. Высоцкий признал, что ситуация сложная и это большой вызов для отрасли.

Однако, по его словам, остатков уже произведенной продукции вместе с той, что продолжает выпускаться, достаточно для обеспечения внутреннего рынка.

Сколько масла потребляют украинцы

В ассоциации «Укролияпром» приводят конкретные цифры: потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тысяч тонн в год. Это менее 10% от объема, который производят отечественные предприятия.

Производители поясняют: пауза в работе заводов - это вынужденный шаг, продиктованный протоколами безопасности для защиты работников и оборудования. После стабилизации ситуации предприятия планируют вернуться к обычному режиму, а имеющихся мощностей хватит, чтобы в течение сезона переработать весь собранный урожай подсолнечника, сои и рапса.

Что говорят об экспортных пошлинах

Отдельно в ассоциации указывают на попытки отдельных лоббистов использовать временную паузу как аргумент для отмены экспортных пошлин на масличные культуры: сою, рапс и подсолнечник.

В «Укролияпроме» считают такие предложения вредными для экономики. Именно экспортная пошлина на семена подсолнечника в свое время позволила создать мощную перерабатывающую отрасль и вывела Украину в число мировых лидеров по экспорту масла.

Отмена пошлины, по мнению производителей, не увеличит пропускную способность границ и портов. Вместо этого она загрузит заводы в соседних странах ЕС и Турции украинским сырьем, а украинские предприятия оставит без сырья, а бюджет - без налогов и валютной выручки.

Временные трудности мы преодолеем, заводы вернутся к работе. Главное сегодня - не принимать решений, которые перечеркивают годы развития нашей перерабатывающей отрасли и снова превращают Украину в поставщика сырья, - добавили в «Укролияпроме».

В то же время удары России по складам, логистическим узлам и распределительным центрам уже отражаются на работе торговых сетей. В отдельных регионах возникают перебои с поставками некоторых товаров, а среди покупателей растет ажиотаж.

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