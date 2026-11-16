Вчені з'ясували, що близько 85% заряджених частинок, які підсилюють геомагнітні бурі, надходять із верхніх шарів земної атмосфери, а не із сонячного вітру. Це відкриття змінює підхід до прогнозування космічної погоди та її впливу на людей.

Магнітні бурі б'ють по самопочуттю українців дедалі відчутніше, і тепер стало зрозуміло чому: земна атмосфера сама підсилює ці космічні збурення. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показало, що важкі іони кисню з верхніх шарів атмосфери становлять близько 85% заряджених частинок, які розганяють геомагнітну бурю, а внесок сонячного вітру виявився незначним.

Ідеться про бурю Gannon storm, яку ще називають Mother's Day storm. Вона почалася 10-11 травня 2024 року після кількох потужних викидів плазми на Сонці, які об'єдналися в космосі й зіткнулися з магнітосферою Землі. Індекс SYM-H, що характеризує геомагнітні збурення, впав до -518 нанотесла - це другий найнижчий показник за весь період спостережень із 1981 року.

Ключові вимірювання зробив японський супутник Arase, запущений ще у 2016 році. Його прилади вимірюють масу й енергію окремих іонів. Апарат пролетів крізь область так званого кільцевого струму - пояса заряджених частинок, які циркулюють навколо Землі на висоті тисяч кілометрів і своїм рухом створюють магнітне поле, що частково послаблює земне.

Поблизу піку бурі магнітне поле ослабло приблизно на 40% на висоті близько 16 000 км, і це сталося значно ближче до Землі, ніж під час попередніх подібних збурень. Тобто атмосферні іони буквально «притягують» бурю ближче до поверхні, через що її вплив на людей, зв'язок і техніку стає помітнішим.

Для метеозалежних людей це означає, що силу майбутніх бур тепер доведеться оцінювати не лише за параметрами сонячного вітру, а й за станом верхньої атмосфери Землі. Точніші прогнози допоможуть завчасно попереджати про загрози для супутників, навігації, зв'язку та енергетичної інфраструктури - усього того, від чого залежить звичний ритм життя.

Чому це важливо для звичайних людей

Сильні магнітні бурі традиційно пов'язують із головним болем, перепадами тиску, безсонням і загостренням хронічних хвороб у чутливих людей. Якщо атмосфера здатна підсилювати бурю і «опускати» її ближче до поверхні, то й реакція організму на одну й ту саму космічну подію може бути помітнішою, ніж очікувалося за старими моделями прогнозу.

Подальше вивчення цього механізму лягло в основу запропонованої японської місії FACTORS із двома супутниками. Вона має дослідити, як саме атмосферні іони потрапляють у магнітосферу та впливають на розвиток бур. Про результати повідомляє український телекомунікаційний портал Portaltele.

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