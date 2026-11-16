В Україні готують пілотний проєкт муніципального соціального житла: на першому етапі за 100 млн євро планують збудувати від 1000 до 1600 квартир. Орендувати їх зможуть ветерани, переселенці та родини загиблих захисників.

Житлові програми для ветеранів в Україні поповняться новим проєктом: у 2026 році держава разом із міжнародними партнерами готує пілотний проєкт муніципального соціального житла, квартири в якому можна буде орендувати дешевше за ринкову ціну.

Головний принцип такий: громада будує житло і здає його в оренду людям, які цього потребують. Квартири залишаються у комунальній власності, а мешканці сплачують лише оренду, нижчу за середню по місту.

Серед категорій, на які орієнтована ініціатива, - ветерани, внутрішньо переміщені особи та родини загиблих захисників. У попередніх повідомленнях про проєкт також згадували учителів, медиків, працівників критичної інфраструктури, неповні сім'ї, молодь і людей, які повертаються з війни.

Які міста готують до участі

До переліку громад, рекомендованих для пілотного проєкту, увійшли п'ять міст: Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький.

Водночас будівництво не розпочнеться одночасно в усіх. За повідомленням на Урядовому порталі, на першому етапі планують обрати лише дві-три громади. Угоду вже підписали, зараз вона проходить процедуру ратифікації.

Скільки квартир і за які гроші

На запуск проєкту передбачено 100 млн євро: половина - кредит Європейського інвестиційного банку, інша половина - грант Європейського Союзу.

За оцінкою ЄІБ, перший етап дозволить ввести в експлуатацію від 1000 до 1600 помешкань. Надалі модель планують поширювати на інші громади України.

Важливо розуміти: безоплатна передача квартири у приватну власність цією моделлю не передбачена. Йдеться саме про оренду - стабільну і за нижчою за ринкову ціною.

Хто зможе претендувати на квартиру

Самого ветеранського статусу недостатньо, щоб вважати житло гарантованим. Правила відбору, пріоритетність категорій, перелік документів та умови договорів ще не оприлюднені - їх варто перевіряти після появи офіційних рішень.

Що ветеранам варто зробити вже зараз

Поки триває підготовка, стежте за повідомленнями міської ради своєї громади та профільного міністерства. Коли з'явиться оголошення про приймання заяв, перевірте:

хто має право на участь і чи встановлені пріоритетні категорії;

які документи підтверджують житлову потребу;

як розраховуватимуть орендну плату та комунальні витрати;

на який строк укладатимуть договір;

чи буде доступне житло для людей з інвалідністю.

Остаточних тарифів оренди, дат заселення та інструкції для подання заявки в офіційних повідомленнях поки немає. Уточнити доступні житлові програми можна у підрозділі ветеранської політики або житловому відділі своєї громади, повідомляє медіапортал «Ветеран».

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