В Украине готовят пилотный проект муниципального социального жилья: на первом этапе за 100 млн евро планируют построить от 1000 до 1600 квартир. Арендовать их смогут ветераны, переселенцы и семьи погибших защитников.

Жилищные программы для ветеранов в Украине пополнятся новым проектом: в 2026 году государство вместе с международными партнерами готовит пилотный проект муниципального социального жилья, квартиры в котором можно будет арендовать дешевле рыночной цены.

Главный принцип такой: община строит жилье и сдает его в аренду людям, которые в этом нуждаются. Квартиры остаются в коммунальной собственности, а жильцы платят только аренду, ниже средней по городу.

Среди категорий, на которые ориентирована инициатива, - ветераны, внутренне перемещенные лица и семьи погибших защитников. В предыдущих сообщениях о проекте также упоминали учителей, медиков, работников критической инфраструктуры, неполные семьи, молодежь и людей, возвращающихся с войны.

Какие города готовят к участию

В перечень общин, рекомендованных для пилотного проекта, вошли пять городов: Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий.

В то же время строительство не начнется одновременно во всех. По сообщению на Правительственном портале, на первом этапе планируют выбрать лишь две-три общины. Соглашение уже подписали, сейчас оно проходит процедуру ратификации.

Сколько квартир и за какие деньги

На запуск проекта предусмотрено 100 млн евро: половина - кредит Европейского инвестиционного банка, другая половина - грант Европейского Союза.

По оценке ЕИБ, первый этап позволит ввести в эксплуатацию от 1000 до 1600 квартир. В дальнейшем модель планируют распространять на другие общины Украины.

Важно понимать: бесплатная передача квартиры в частную собственность этой моделью не предусмотрена. Речь идет именно об аренде - стабильной и по цене ниже рыночной.

Кто сможет претендовать на квартиру

Самого ветеранского статуса недостаточно, чтобы считать жилье гарантированным. Правила отбора, приоритетность категорий, перечень документов и условия договоров еще не опубликованы - их стоит проверять после появления официальных решений.

Что ветеранам стоит сделать уже сейчас

Пока идет подготовка, следите за сообщениями городского совета своей общины и профильного министерства. Когда появится объявление о приеме заявок, проверьте:

кто имеет право на участие и установлены ли приоритетные категории;

какие документы подтверждают жилищную потребность;

как будут рассчитывать арендную плату и коммунальные расходы;

на какой срок будут заключать договор;

будет ли доступно жилье для людей с инвалидностью.

Окончательных тарифов аренды, дат заселения и инструкции для подачи заявки в официальных сообщениях пока нет. Уточнить доступные жилищные программы можно в подразделении ветеранской политики или жилищном отделе своей общины, сообщает медиапортал «Ветеран».

Ранее Politeka сообщала, жилье для ветеранов под вопросом: сколько придется ждать обещанных 2 млн грн.

Также Politeka сообщала, жилищные компенсации ветеранам не повысят: на программу заложили 6,9 млрд грн.