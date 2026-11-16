Працевлаштування не скасовує пенсію, але позбавляє права на частину надбавок і доплат, тож про зміну статусу треба повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.

Пенсія без стажу після 65 років та інші виплати залежать від статусу отримувача. Вихід пенсіонера на роботу - це не лише додатковий дохід, а й нові зобов'язання перед державою. Кожен отримувач пенсії зобов'язаний у встановлений термін повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення. Якщо цього не зробити вчасно, виникне переплата, яку доведеться повертати державі.

Повідомити про початок трудової діяльності потрібно протягом 10 днів. Таку вимогу закріплено пунктом 3 частини другої статті 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Повідомляти фонд треба не лише у разі класичного працевлаштування за трудовою книжкою. Вимога поширюється і на тих, хто уклав цивільно-правовий договір, зареєструвався як фізична особа-підприємець або розпочав самостійну професійну діяльність.

Чи скасують пенсію через роботу

Сама по собі пенсія у зв'язку з працевлаштуванням не скасовується. Однак робота позбавляє пенсіонера права на деякі види надбавок, доплат і підвищень, які держава виділяє виключно непрацюючим громадянам.

Якщо вчасно не повідомити фонд, виплати продовжуватимуться за «непрацюючим» стандартом. Через це виникне переплата пенсійних коштів, які згодом доведеться повернути державі.

У разі звільнення пенсіонерам також слід повідомляти ПФУ про зміну статусу. Тоді контролюючий орган поверне всі належні виплати як безробітному пенсіонеру.

Як повідомити ПФУ про початок роботи

Щоб підтвердити зміну статусу, необхідно надати один із документів:

трудову книжку з відповідним записом або наказ про прийняття на роботу;

цивільно-правовий договір;

виписку з Єдиного державного реєстру про реєстрацію або припинення підприємницької діяльності - для підприємців.

Підтвердити початок або припинення трудових відносин можна двома способами - дистанційно та під час особистого візиту до ПФУ. Онлайн достатньо авторизуватися на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Дія» та завантажити скани документів через особистий кабінет. Ті, хто віддає перевагу особистому візиту, можуть звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з паперовими документами.

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