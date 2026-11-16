Укргідрометцентр оприлюднив попередній прогноз на кінець грудня та новорічну ніч. За даними синоптиків, зима 2026-2027 в Україні буде теплішою за норму, однак у новорічну ніч можливі короткочасні морози.

Погода в Україні цього тижня різко змінюється, і багато українців уже придивляються до того, якою буде зима та що чекати в новорічну ніч. В Українському гідрометеорологічному центрі (Укргідрометцентр) оприлюднили попередній прогноз на кінець грудня.

За даними Укргідрометцентру, грудень 2026 року в Україні очікується теплішим за кліматичну норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура повітря становитиме від -1 до +2 градусів, тоді як норма для грудня - близько -3 градусів.

У новорічну ніч, за попередніми розрахунками, на заході та півдні країни стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +3 градусів. На півночі та сході буде холодніше - від -5 до -10 градусів, місцями можливий сніг.

Синоптики пояснюють таку картину глобальним потеплінням. Останніми роками зими в Україні стають дедалі м'якшими, а стійкий сніговий покрив формується пізніше і тримається менше часу.

Водночас в Укргідрометцентрі не виключають короткочасних вторгнень арктичного повітря. Вони здатні принести відчутні морози саме наприкінці грудня, тож сніг на Різдво та Новий рік цілком можливий.

Точніший прогноз на новорічну ніч синоптики обіцяють скласти за кілька тижнів до свята. Поки що радять не орієнтуватися на довгострокові моделі, а стежити за оновленнями ближче до кінця грудня.

Раніше синоптики попередили про стрімку зміну температури у Харківській області.

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