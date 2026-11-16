Трудоустройство не отменяет пенсию, но лишает права на часть надбавок и доплат, поэтому о смене статуса нужно уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней.

Пенсия без стажа после 65 лет и другие выплаты зависят от статуса получателя. Выход пенсионера на работу - это не только дополнительный доход, но и новые обязательства перед государством. Каждый получатель пенсии обязан в установленный срок уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении. Если этого не сделать вовремя, возникнет переплата, которую придется вернуть государству.

Сообщить о начале трудовой деятельности нужно в течение 10 дней. Такое требование закреплено пунктом 3 части второй статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Уведомлять фонд нужно не только в случае классического трудоустройства по трудовой книжке. Требование распространяется и на тех, кто заключил гражданско-правовой договор, зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель или начал самостоятельную профессиональную деятельность.

Отменят ли пенсию из-за работы

Сама по себе пенсия в связи с трудоустройством не отменяется. Однако работа лишает пенсионера права на некоторые виды надбавок, доплат и повышений, которые государство выделяет исключительно неработающим гражданам.

Если вовремя не уведомить фонд, выплаты будут продолжаться по «неработающему» стандарту. Из-за этого возникнет переплата пенсионных средств, которые впоследствии придется вернуть государству.

В случае увольнения пенсионерам также следует уведомлять ПФУ об изменении статуса. Тогда контролирующий орган вернет все положенные выплаты как безработному пенсионеру.

Как уведомить ПФУ о начале работы

Чтобы подтвердить изменение статуса, необходимо предоставить один из документов:

трудовую книжку с соответствующей записью или приказ о приеме на работу;

гражданско-правовой договор;

выписку из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности - для предпринимателей.

Подтвердить начало или прекращение трудовых отношений можно двумя способами - дистанционно и при личном визите в ПФУ. Онлайн достаточно авторизоваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или «Дія» и загрузить сканы документов через личный кабинет. Те, кто предпочитает личный визит, могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с бумажными документами.

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