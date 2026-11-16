В 2027 году размер денежного довольствия военнослужащих будет зависеть от должности, воинского звания, места службы и выполнения боевых задач. Именно эти составляющие формируют итоговый доход военного.

Выплаты военным в Украине в 2027 году не будут одинаковыми для всех. Размер денежного довольствия каждого военнослужащего будет зависеть от должности, воинского звания, места службы и выполнения боевых задач.

Об этом говорится в материале издания «Первый бизнесовый». Базовая часть выплат состоит из должностного оклада и надбавки за воинское звание. Поэтому уже на этом уровне суммы отличаются в зависимости от должности и звания военного.

К базовым выплатам добавляются доплаты за выслугу лет, особенности прохождения службы, уровень ответственности и работу в сложных условиях. Чем больше стаж и тяжелее условия службы, тем выше будет итоговая сумма.

Сильнее всего на доход влияют боевые доплаты. Военные, выполняющие задачи в районах активных боевых действий или непосредственно участвующие в боевых операциях, получают значительно более высокие выплаты по сравнению с теми, кто служит в тыловых подразделениях.

Окончательный размер рассчитывается индивидуально для каждого. Поэтому суммы могут существенно отличаться даже у военных одного звания, если они выполняют разные задачи или служат в разных подразделениях.

Что формирует денежное довольствие

Итоговая выплата состоит из нескольких частей, каждую считают отдельно:

должностной оклад;

надбавка за воинское звание;

доплата за выслугу лет;

доплаты за особенности службы и уровень ответственности;

боевые доплаты за выполнение задач в районах активных боевых действий.

На уровень дохода дополнительно влияют кадровые решения и государственная политика в сфере обороны. В условиях войны материальное обеспечение военных остается одним из приоритетов государства, поскольку напрямую связано с комплектованием армии и мотивацией личного состава.

Что положено военным и их семьям

Кроме денежного довольствия, военнослужащие имеют право на льготы, компенсации и дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством. Чтобы узнать, что именно положено конкретному военному, стоит обратиться в финансовую службу своей части или в органы социальной защиты по месту службы.

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