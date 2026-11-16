Пенсія по інвалідності II групи в Україні становить 90% від пенсії за віком. На кінцеву суму впливають страховий стаж, заробітна плата та факт працевлаштування.

Пенсійні виплати в Україні нараховують за різними схемами, і пенсія по інвалідності II групи не виняток. Її рахують як відсоток від пенсії за віком, на яку людина мала б право за своїм стажем і заробітком.

Для II групи інвалідності це 90% пенсії за віком. Тож у кожного сума своя: вона залежить від того, скільки років людина офіційно працювала і з якої зарплати сплачувались внески до Пенсійного фонду.

Скільки платять за різними групами

Закон визначає три рівні виплат. Найбільше отримують люди з I групою - 100% пенсії за віком. Для II групи передбачено 90%, для III групи - 50%.

Якщо на момент встановлення інвалідності стажу не вистачає, призначають соціальну допомогу, а не повну страхову пенсію. Саме тому стаж тут має чи не найбільше значення.

Від чого залежить кінцева сума

Крім групи, на розмір виплати впливають страховий стаж, середня зарплата, з якої сплачували внески, і факт працевлаштування пенсіонера.

Мінімальна пенсія по інвалідності для непрацюючих осіб не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений для осіб, які втратили працездатність. Для тих, хто продовжує працювати, нижній поріг дещо інший.

Як оформити пенсію по інвалідності

Спершу треба пройти оцінювання повсякденного функціонування. З початку 2025 року замість МСЕК працюють експертні команди, які встановлюють групу інвалідності.

Після цього з документами звертаються до Пенсійного фонду. Знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документи про страховий стаж і довідка про групу інвалідності.

Заяву можна подати в сервісному центрі ПФУ або онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг фонду.

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